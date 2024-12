Kylian Mbappé puni, Ancelotti sous pression ‍!

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid ne vit pas du tout la saison espérée pour le moment. Et s'il y a un joueur qui déçoit du côté de la capitale espagnole, c'est bien Kylian Mbappé.

Le Real Madrid est très loin de convaincre depuis le début de la saison. Le club merengue pensait sans doute que les premiers pas de Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca se passeraient bien mieux. Mais force est de constater que l'international français est assez méconnaissable. L'ancien du PSG est loin de son niveau affiché pendant de longues saisons en France et ne semble pas avoir, pour le moment, la recette pour inverser la tendance. Peut-être que pour changer les choses, Carlo Ancelotti devra même le mettre remplaçant. C'est en tout cas la volonté de plus en plus de membres du Real Madrid.

Mbappé, Ancelotti mis sous pression

Don Balon indique en effet ces dernières heures que la pression se fait de plus en plus grande sur les épaules de Carlo Ancelotti pour faire démarrer Mbappé sur le banc. Pour les supporters madrilènes, cela serait bénéfique pour toutes les parties et cette méthode pourrait bien finir par relancer Mbappé. En rentrant en seconde période pour faire la différence, le champion du monde 2018 pourrait ainsi se muer en sauveur et retrouver sa confiance. Aussi, le média rajoute que la mise sur le banc de Mbappé pourrait apaiser le vestiaire, alors que la relation entre le Français et Vinicius est annoncée comme mauvaise.

Le Brésilien retrouverait son côté gauche et Ancelotti aurait par la même occasion l'opportunité de relancer Endrick ou encore Arda Guler. Reste à savoir si le technicien italien cédera à la pression venant du club mais aussi des fans et observateurs. Se passer de Mbappé n'est pas chose aisée et les répercussions pourraient être grandes. Toujours est-il que le Real Madrid a de moins en moins de temps devant lui, après avoir grillé pas mal de cartouches en Liga et en Ligue des champions. Et au sommet de cette pression, se trouve un certain Florentino Pérez, pour qui Ancelotti est le principal coupable de cette situation délicate. Elle ne sera en tout cas pas réglée ce samedi soir pour le match à Gérone, puisque Vinicius n'est pas apte. Cela permettra au Français de démarrer en Catalogne très probablement.