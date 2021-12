Le Qatar refuse la guerre avec Barcelone et l'Espagne

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Ahmed Khellil Abbassi est le président de la ligue qatarie de football. En novembre dernier, il a vu l'un des entraîneurs de son championnat, Xavi Hernandez, quitter l'émirat pour revenir à Barcelone. Loin de lui en vouloir, Khellil Abbasi estime que Xavi est en mesure de réussir la mission du Barça.

Le Qatar, le petit pays qui monte, monte sur la planète football. Dans un an, le petit émirat accueillera la finale de la coupe du monde 2022 organisée intégralement dans ce pays à peine plus grand que la Corse. Alors que tous les regards sont focalisés sur cet évènement et sur l'équipe nationale, il ne faudrait pas oublier que le Qatar possède un championnat de plus en plus côté. La Qatar League accueille quelques beaux noms sur le terrain comme sur le banc. Parmi ceux-ci, Laurent Blanc sur le banc d'Al-Rayyan et des joueurs comme Santi Cazorla, James Rodriguez ou encore le champion du monde Steven Nzonzi. Le championnat qatarie est l'un des meilleurs sur le continent asiatique et son ambition reste grande. Alors, quand l'un de ses entraîneurs les plus réputés part en pleine compétition, la frustration peut être importante.

Xavi, l'homme de la situation à Barcelone

Sur le banc d'Al-Sadd pendant deux ans, Xavi Hernandez a pu faire ses premières armes comme coach dans le championnat qatarie. Connu et reconnu dans le petit émirat, la légende du FC Barcelone a remporté cinq trophées dont un titre de champion et une coupe nationale. Toutefois, en novembre dernier, il a décidé de repartir en Europe pour relever le défi de remettre à flots son ancien club. Un départ qui n'a pas fâché le président de la ligue qatarie, Ahmed Khellil Abbassi. Le jeune homme comprend le départ de l'international espagnol et explique même aux journalistes de Marca qu'il n'a aucun doute sur la réussite de ce dernier avec les Blaugranas.

« Je connais Xavi. Je connais sa façon de penser et je sais qu'il est capable de faire de grands changements. Je connais sa motivation. Je sais qu'il veut vraiment travailler très, très dur et qu'il connaît tout du championnat. Cela vous donne un grand avantage. Il a le soutien des fans. Il a le soutien des joueurs. Vous savez comment gagner le vestiaire et vous savez comment gagner des matchs. Maintenant, cela va prendre un certain temps et tout le monde doit soutenir Xavi pour lui donner le temps et les ressources nécessaires pour effectuer ces grands changements [...] Bien sûr, ce ne sera pas facile. Ça va être très, très difficile. Et les autres clubs essaieront aussi de s'améliorer de plus en plus. Xavi a un beau projet en main, je suis très confiant. Je pense qu'il est capable de réussir à Barcelone. », explique t-il. D'autant plus qu'une réussite de Xavi ferait une bonne promotion du championnat qatarie, notamment chez les entraîneurs renommés au chômage.