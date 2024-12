Vinicius déclenche une guerre au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

La guerre des égos est en cours au Real Madrid, où Vinicius Junior s'agace du manque de reconnaissance de son club et a pris en grippe les deux autres stars des merengue.

Annoncé comme désireux de rejoindre l’Arabie Saoudite en raison de l’offre colossale qu’il pourrait recevoir en fin de saison, Vinicius Junior est de moins en moins insensible à l’idée de changer d’air. S’il a régulièrement confié qu’il se sentait bien au Real Madrid, mais que l’Espagne pourrait le faire partir à cause des insultes racistes dont il fait trop fréquemment l’objet dans les stades, le Brésilien commence à sentir le vent tourner au sein de la Casa Blanca. De plus en plus souvent, son entourage se confie sur son mal-être, et l’arrivée de Kylian Mbappé n’a rien arrangé. Le Français ne s’y retrouve pas en pointe et lorgne sur l’aile gauche où l’ancien de Flamengo a pris ses aises depuis des années. Et le fait que la direction et Carlo Ancelotti réfléchissent à changer la configuration de l’attaque agace au plus haut point le joueur actuellement blessé.

Vinicius a un problème avec Bellingham et Mbappé

Vinicius Junior ne se sent tout simplement pas respecté au coeur du Real Madrid. Ce fut le cas l’an passée quand Jude Bellingham était mis en avant alors qu’il estimait avoir été le joueur décisif pour le doublé Liga-Ligue des Champions. Et le Brésilien estime même que cette politique favorable à l’Anglais lui a tout simplement coûté le Ballon d’Or. Avec Mbappé, c’est encore différent car « Vini » ne comprend pas pourquoi le Français est surprotégé par Carlo Ancelotti alors qu’il ne tire pas l’équipe vers le haut. Résultat, l’attaquant de la Seleçao est annoncé « dégoûté » par le manque de reconnaissance du Real Madrid, affirme Don Balon et il aime à rappeler à ses amis du vestiaire, dont Rodrygo, que la formation merengue jouerait mieux sans Mbappé.

Une ambiance qui rend le groupe tendu, puisque même Rodrygo s’estime floué par la signature de l’ancien du PSG, qui ne lui laisse que des miettes au niveau du temps de jeu. Et même quand il avait l’occasion de se mettre en évidence, le Brésilien est réfréné par Ancelotti. Contre Getafe, le Real Madrid a obtenu un penalty (finalement annulé par la VAR), que Mbappé devait tirer. Mais il a donné le ballon à Rodrygo, avant que ce dernier ne soit sommé par son entraineur de le laisser au Français. Si habile pour gérer son vestiaire les saisons précédentes, le coach italien est cette fois-ci clairement dans le dur et cela pourrait provoquer une saignée au mercato si jamais Vinicius finissait par dire oui à l’Arabie Saoudite.