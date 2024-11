Kylian Mbappé, ce rapport avait tout prévu

Dans : Liga.

Méconnaissable depuis sa signature au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé traverse la période la plus difficile de sa carrière. Le club madrilène n’est pas totalement surpris par ses difficultés. A travers un rapport reçu la saison dernière, les Merengue avaient constaté une régression dans les performances de l’attaquant au Paris Saint-Germain.

Malheureusement pour Kylian Mbappé, son match de Ligue des Champions à Liverpool (défaite 2-0) mercredi résume bien ses débuts au Real Madrid. L’attaquant français n’a plus rien à voir avec le joueur si étincelant ces dernières années. Sans parler de sa perte de confiance, il est clair que le Merengue n’a plus les mêmes aptitudes sur le terrain. Une métamorphose incompréhensible pour les supporters, mais pas pour la direction madrilène. De leur côté, les dirigeants pressentaient un possible fiasco avec Kylian Mbappé.

Le média espagnol Relevo affirme qu’au moment de la finalisation de son arrivée, le Real Madrid avait reçu un rapport inquiétant sur les performances de sa future recrue. Distance parcourue, efforts à haute intensité, vitesse maintenue… Sur de nombreux paramètres physiques, les chiffres de l’attaquant étaient en baisse depuis 2018, année de son sacre en Coupe du monde. La Maison Blanche pouvait déjà s’apercevoir que Kylian Mbappé s’éloignait de son meilleur niveau saison après saison. Alors pourquoi les Merengue n’ont-ils pas tout annulé ? Tout simplement parce que l’ancien Parisien gardait de bonnes statistiques en buts et en passes décisives.

La stat significative de Mbappé

Et sur le plan économique, la signature d’une star libre était forcément alléchante, notamment au niveau marketing. Rappelons aussi que la venue de Kylian Mbappé ressemble à un caprice du président Florentino Pérez. Quelques mois plus tard, le Real Madrid estime que l’international tricolore n’est pas hors de forme. Le numéro 9 subit les conséquences de la perte de ses capacités physiques, et de son manque d’effort pour le collectif. Avec 8,9 kilomètres par match, Kylian Mbappé est le Merengue qui parcoure le moins de distance en Ligue des Champions. Preuve que le problème est aussi mental.