Kylian Mbappé sur Canal+, la grosse erreur

Kylian Mbappé veut reprendre la main en matière de communication. Avant son passage dimanche soir sur Canal+, le joueur du Real Madrid s'est remis dans le vestiaire dans la poche.

Canal+ matraque ses abonnés avec la bande-annonce de l'émission Clique, durant laquelle Mouloud Achour interrogera longuement Kylian Mbappé, une interview qui a été réalisée avant la défaite de Madrid à San Mamés. Et la chaîne cryptée a également fait savoir que le Canal Football Club débutera avant ce programme et fera un débrief juste après, preuve de l'importance de la première sortie médiatique de l'attaquant français du Real Madrid. En plein doute, l'ancien joueur du PSG va venir se confier en France, mais il a aussi lancé les grandes manoeuvres en Espagne.

Car à deux jours de Clique, le quotidien sportif AS, proche du Real Madrid, explique que Mbappé a parlé avec ses coéquipiers et a fait des promesses qui ont emballé Bellingham et ses coéquipiers. Loin de l'image d'un Kylian Mbappé au bord du burn out, le footballeur tricolore de 25 ans a visiblement décidé de reprendre la main en matière de communication, son terrain de prédilection. Du moins jusqu'à ces derniers mois.

Marco Ruiz, journaliste pour AS, révèle qu'après la défaite du Real Madrid mercredi à Bilbao, avec un nouveau penalty manqué par Kylian Mbappé, ce dernier a pris la parole dans le vestiaire. « Dans une ambiance très sombre après la cinquième défaite du Real Madrid lors des onze derniers matchs, Mbappé s'était entretenu individuellement avec certains joueurs importants de l'effectif. Et il leur a fait passer le même message. À savoir un mea-culpa et son envie déterminée de réagir et de devenir le véritable leader de ce nouveau projet », précise Marco Ruiz. Des paroles qui ont, à priori, fait mouche, à la fois auprès des joueurs du Real Madrid, mais également des dirigeants, lesquels pensent que cette attitude du joueur français est à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Autrement dit, tout va désormais mieux dans le meilleur des mondes. Mais en Espagne, certains ne sont pas aussi emballés par cette vaste opération de communication autour de Kylian Mbappé.

Mbappé va se faire casser en France

Le média sportif El Desmarque estime que le joueur français se trompe en participant à une émission en France, là où il a été le plus critiqué, alors qu'il aurait dû s'exprimer dans les médias du Real Madrid en priorité. « Pour moi, il a tort. Il aurait dû s'adresser aux médias du club après un match, surtout après les défaites. Vous vous rapprochez beaucoup du public, les supporters l’auraient beaucoup plus compris et les gens lui pardonneraient. En France, ils vont le casser », explique David Sanchez dans un éditorial. Car il n'a pas échappé à l'Espagne que Kylian Mbappé n'est plus vraiment en prophète en son pays. A moins que dimanche soir, ce dernier réussisse à retourner la situation, lui qui a toujours été très fort en communication, du moins jusqu'à récemment.