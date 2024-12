Liga ‍: Le Real avantagé par les arbitres, le Barça a la preuve

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça s'est incliné face à Las Palmas le week-end passé en Liga. De quoi permettre au Real Madrid de recoller au classement.

Le Barça pensait certainement avoir fait le plus dur le soir du dernier Clasico face au Real Madrid. Les hommes d'Hansi Flick avaient corrigé les Merengue sur le score de 4 buts à 0 et avaient creusé l'écart. Mais voilà, tout va vite dans le monde du football et le Real Madrid est revenu presque à hauteur du Barça après le succès face à Getafe et le revers catalan sur sa pelouse contre Las Palmas. Les Madrilènes pourraient même passer devant prochainement, ayant un match en plus à disputer. Pour le FC Barcelone, il va falloir vite rebondir. Mais en l'état actuel des choses, ce qui frustre les Catalans, c'est le fait que le Real Madrid soit apparemment favorisé par les arbitres de Liga.

Le Barça l'a vraiment mauvaise

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Ces dernières heures, une statistique fait parler... En effet, il apparait que le Real Madrid a obtenu 6 penaltys depuis le début de la saison et n'en a concédé aucun. Quant au Barça, le club blaugrana en a eu 3 en sa faveur et a été sanctionné à 2 reprises. Contre Las Palmas, Barcelone aurait aimé avoir deux penaltys pour deux fautes sur Pau Cubarsi et Pau Victor. Mais l'arbitre de la rencontre n'a rien sifflé. Contre Getafe, le Real Madrid a lui hérité d'un penalty (assez logique) pour une faute sur Antonio Rédiger suite à un corner. A noter que dès cette semaine, une nouvelle journée de Liga aura lieu. Le Barça se déplace à Majorque ce mardi soir quand les Merengue iront eux sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Une nouvelle occasion pour Kylian Mbappé de se montrer en l'absence de Vinicius Jr après son but face à Getafe.