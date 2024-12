Trahi par le Real Madrid, Ancelotti est furieux

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid n'est pas au mieux de sa forme mais est néanmoins revenu à un point du Barça en Liga. Carlo Ancelotti va donc pouvoir un peu respirer, même si l'Italien commence à être agacé par ce qui se dit sur lui.

Le Real Madrid traverse quelques turbulences ces dernières semaines. Toujours est-il que le club espagnol a fait le travail le week-end passé en Liga pour se rapprocher encore un peu plus du leader barcelonais. De quoi apaiser un peu les tensions au Real Madrid, même si tout le monde marche un peu sur des oeufs. Et ce n'est pas Carlo Ancelotti qui dira le contraire. L'entraineur italien, bien qu'expérimenté, commence à s'agacer des rumeurs qui l'annoncent sur le départ à chaque mauvaise série du Real Madrid.

Ancelotti plus déçu que jamais du Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Lors de quelques mots échangés avec La Ser ces dernières heures, le journaliste Antonio Romero en a dit plus sur l'état d'esprit actuel de l'ancien entraineur du PSG. Et on a connu mieux : « Je le comprends, mais je pense que ce qui dérange le plus Ancelotti, c'est que l'équipe ne fonctionne pas vraiment. (...) Nous sommes tous humains, et j'imagine que dans sa tête, il se dit qu'il vient de gagner la Liga et la Ligue des Champions mais qu'à la première mauvaise passe de la saison, avec beaucoup de blessures et beaucoup de problèmes, on lui dit que Solari se tient prêt à prendre la suite. C'est humain qu'il soit en colère. Cette colère n'est pas contre les médias avec ce qu'il entend et ce qu'il lit, mais plutôt une déception envers les gens à l'intérieur du club qui peuvent penser qu'il pourrait partir ». Au Real Madrid plus que jamais, l'équilibre tient à un fil. Les prochaines sorties seront scrutées avec attention, notamment le déplacement à Bilbao ce mercredi soir en Liga.