Esp ‍: Mbappé buteur, le Real balaie Gérone

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

16e journée de Liga

Gérone - Real Madrid : 0-3

Buts : Bellingham (36e), Arda Güler (55e) et Mbappé (62e) pour le Real Madrid

Battu par Bilbao il y a trois jours, le Real Madrid s'est repris et a profité du match nul 2-2 du FC Barcelone plus tôt dans la journée. Pour une fois, l'équipe de Carlo Ancelotti ne s'est pas fait trop peur en s'imposant largement 3-0 grâce à un nouveau but de Bellingham mais également un but de Mbappé, qui a par ailleurs manqué une occasion presque immanquable. Points noirs de la soirée pour le club merengue, les blessures de Bellingham mais également de Ferland Mendy.