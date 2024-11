Salah convoité par le Barça, un joueur s’y oppose

Dans : Liga.

Dimanche, après le match de Liverpool, Mohamed Salah a lâché une bombe sur son avenir et estime être plus proche d’un départ en fin de saison qu'une prolongation. Plusieurs clubs vont étudier le dossier, dont le Barça. Un problème majeur persiste cependant pour les Blaugrana.

Dimanche soir, pour le compte de la reprise des championnats après la trêve internationale, Liverpool est allé gagner à Southampton et a conforté sa place de leader de Premier League. Mohamed Salah a donné la victoire aux Reds sur penalty dans les dernières minutes, mais l’Egyptien a donné une véritable indication au sujet de son avenir après la rencontre. L’ancien de la Fiorentina a assuré qu’il était plus proche d’un départ en fin de saison, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain après huit saisons passées dans le nord de l’Angleterre. Plusieurs clubs s’intéressent naturellement au profil du joueur de 32 ans, dont le FC Barcelone. Néanmoins, l’arrivée de l’Egyptien en Catalogne posera un problème particulier et cela pour une raison spéciale si l’on se fie aux informations du Mundo Deportivo.

Une arrivée de Salah peut bloquer Lamine Yamal au Barça

🚨 Barcelona are keeping a close eye on Mo Salah's contract situation at Liverpool and will consider move if he becomes a free agent.



(Source: GOL) pic.twitter.com/7BOQF4tANy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 26, 2024

La position préférentielle de Mohamed Salah est de jouer ailier droit. Étant gaucher, il présente les mêmes caractéristiques que le jeune prodige Lamine Yamal, qui vient d’avoir 17 ans. Les deux hommes jouent dans un couloir où leur pied fort est inversé. La direction catalane a réfléchi ces dernières heures à faire signer Salah, pour qui le Barça va devoir proposer un contrat d’une durée minimale de trois saisons. Un risque trop important pour venir bloquer la progression du champion d’Europe avec la Roja cet été ? Si l’on se place du côté des supporters barcelonais, la réponse est sûrement oui. En revanche, l’occasion de recruter un joueur libre de tout contrat et qui ne présente aucune indemnité de transfert est une opportunité à laquelle Barcelone et les plus grands clubs européens vont devoir réfléchir.