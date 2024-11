Le boss du Real est furieux, Ancelotti est convoqué

Dans : Liga.

Nettement dominé à Anfield mercredi soir, le Real Madrid a subi une défaite logique à Liverpool (2-0). Cette nouvelle contre-performance en Ligue des Champions inquiète le président madrilène Florentino Pérez qui a prévu de s’entretenir en tête-à-tête avec l’entraîneur Carlo Ancelotti.

Si le Paris Saint-Germain prend cher après sa défaite à Munich (1-0) mardi, que dire du Real Madrid ? Au classement de la Ligue des Champions, la Maison Blanche occupe la 24e place, juste devant les Parisiens. Il était bien difficile de prédire un tel scénario pour le roi de la compétition. Malmenés à Liverpool mercredi, les tenants du titre n’ont pas eu les ressources pour arracher un résultat comme ils l’ont souvent fait ces dernières années. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont été nettement dominés sur la pelouse d’Anfield.

Ancelotti devra rendre des comptes

Cette nouvelle contre-performance confirme leurs difficultés du moment. D’où la réaction de Florentino Pérez. Selon les informations de Marca, le président du Real Madrid a prévu de s’entretenir en tête-à-tête avec l’entraîneur Carlo Ancelotti avant le match de Liga contre Getafe dimanche. Un rendez-vous habituel lorsque les choses vont mal dans la capitale espagnole. Durant cette réunion, les deux hommes pourront donner leurs impressions sur le travail réalisé ainsi que le niveau de confiance de l’équipe. Le coach italien devrait rassurer son supérieur sur la mentalité de son groupe.

Le quotidien décrit en effet un vestiaire toujours déterminé et persuadé de pouvoir surmonter cette période compliquée. Un état d’esprit résumé par Luka Modric après la rencontre à Liverpool. « Ce n’est pas un moment facile pour nous, mais la Ligue des Champions ne se gagne pas maintenant. Il reste encore beaucoup de matchs et nous avons confiance en nous. J’imagine qu’il y a de l’inquiétude autour de nous, mais cela ne nous atteint pas, nous avons confiance en nous et nous pensons pouvoir inverser la situation », a annoncé le milieu du Real Madrid, qui a déjà connu des débuts de saison décevants avant de soulever des trophées quelques mois plus tard.