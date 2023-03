En prison, Dani Alves a déjà défini ses règles du jeu

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, Dani Alves est incarcéré en Catalogne depuis janvier. Mais, le Brésilien n'a aucune difficulté d'adaptation en prison. Au contraire, il est devenu l'animateur de la vie sportive des prisonniers.

En un mois, la vie de Dani Alves a considérablement changé. Membre de l'équipe du Brésil lors du Mondial au Qatar début décembre, il était impliqué dans une sordide affaire de viol moins d'un mois plus tard. Dans une boîte de nuit de Barcelone, une jeune femme de 23 ans l'avait accusé de l'avoir violée dans l'enceinte de l'établissement. Rapidement identifié, il s'est rendu aux autorités avant d'être mis en examen et d'être écroué le 20 janvier. Une descente aux enfers rapide accompagnée d'une séparation avec sa compagne. Néanmoins, Dani Alves est en train de trouver du réconfort...au sein même de la prison.

Star de la prison, Alves veut créer son championnat

Incarcéré à l'établissement pénitentiaire Brians 2, près de Barcelone, Alves s'accommode bien à sa nouvelle vie. Il n'a pas échappé à ses co-détenus qu'il est l'ancien latéral du FC Barcelone, ayant évolué dans la glorieuse équipe de Guardiola, Messi, Iniesta et Xavi. Selon Servimedia, il signe de nombreux autographes et jouit d'une forte popularité dans cet environnement difficile. Mais, Dani Alves n'est pas passif en prison influençant la vie de l'établissement grâce à son expérience dans le football.

Alves fait sensation dans la prison catalane ! https://t.co/5i5eHePfXs — Foot Mercato (@footmercato) March 18, 2023

Selon Servimedia, il organise de nombreux matchs entre détenus de la prison. Il aurait même dans l'idée de créer son propre championnat à Brians 2. Ses initiatives font recette auprès de ses nouveaux voisins puisque le personnel de la prison assiste à une augmentation de la demande de vêtements sportifs chez les détenus. Cette bonne humeur peut paraître étonnante au vu du contexte et des graves accusations qui pèsent sur lui. Son avocate a tenu à s'en servir alors que son client risque jusqu'à 12 ans de prison. Elle estime qu'il est logique que Dani Alves soit détendu en prison puisqu'il se sait innocent et le clame. Une défense qui ne pèsera toutefois pas lourd face aux témoignages et aux preuves qui ont conduit la justice à l'incarcérer provisoirement.