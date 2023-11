Gavi gravement blessé, le Barça accuse ‍!

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

L'Espagne a probablement perdu Gavi pour de longs mois, et peut-être même pour l'Euro. Le joueur du Barça est sorti sur blessure dimanche soir et le club catalan est fou de rage.

La victoire de la Roja contre la Géorgie (3-1) est passée au second plan ce lundi en Espagne où l’on parle surtout de la grave blessure de Gavi, sorti après 30 minutes de jeu et dont les premiers examens laissent penser qu’il souffre d’une rupture d'un ligament croisé du genou droit. Une grave blessure qui, si elle est confirmée, marquera la fin de saison du milieu de terrain de l’équipe d’Espagne et du FC Barcelone, dont la présence à l’Euro en Allemagne semble impossible ou presque. Et c'est peu dire que les dirigeants du Barça sont furieux de voir Gavi être très certainement forfait pour toute la saison. Même si le club catalan touchera une compensation financière estimée à 4 ou 5 millions d'euros, sportivement la perte est lourde et Barcelone reproche à Luis de la Fuente d'avoir titularisé Gavi, seul joueur à avoir disputé toute la campagne de qualification pour l'Euro 2024, y compris pour le match sans enjeu face à la Géorgie.

Gavi absent pour la saison 2023-2024, le Barça craque

🤔 ¿Puede fichar el Barça ya tras la lesión de Gavi? Esto es lo que dice la normativa de la RFEF



✍ @javigasconMD https://t.co/0ZFFhnboCo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 20, 2023

Selon Mundo Deportivo, même si le sélectionneur national espagnol s'est déjà défendu en affirmant que Gavi voulait jouer la totalité des matchs, les dirigeants du FC Barcelone l'accusent de n'avoir pas tenu compte du fait que l'Espagne était déjà qualifiée pour l'Euro et que dans le calendrier infernal des clubs, il aurait été plus utile de faire tourner la totalité de l'effectif, et donc laisser le milieu de terrain de 19 ans au repos. Une colère qui ne changera cependant rien à la réalité, à savoir que Xavi devra composer sans son métronome pendant toute la saison, ce qui ne facilitera pas les choses pour l'entraîneur du Barça.