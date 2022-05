Ecoeuré, le clan Mbappé attend des explications

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG a provoqué de nombreuses réactions officielles et officieuses. Un journaliste espagnol présent lundi à la conférence de presse de Mbappé affirme que son entourage est furieux contre Madrid.

En pleine préparation de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, qui se jouera samedi soir au Stade de France, le Real Madrid a un peu de mal à digérer la décision prise par l’attaquant français du PSG de signer pour trois ans de plus avec le Champion de France. Même si le sujet Mbappé a été éludé en conférence de presse par Carlo Ancelotti, il est clair que du côté de Florentino Perez la pilule a du mal à passer, le président des Merengue ayant affiché une confiance absolue depuis plusieurs mois, ce que certains lui reprochent désormais, y compris chez les supporters madrilènes où l’on pense que le dirigeant espagnol a été trop naïf dans ses négociations avec l’entourage de Kylian Mbappé. Le dossier est donc réglé au moins jusqu’en 2024, puisqu’il ne fait aucun doute que lorsqu’on va arriver à un an de la fin du contrat du champion du monde, les rumeurs vont repartir, même si pour l’instant la rupture est brutale. Tono Garcia, journaliste de la chaîne Cuatro, présent lundi à la conférence de presse tenue par Mbappé et Al-Khelaifi, a fait des révélations.

Le Real Madrid doit s’exprimer, le clan Mbappé est déçu

À l’occasion de l’émission El Larguero, diffusée sur la Cadena Ser et qui est autrement plus sérieuse qu’El Chiringuito, Tono Garcia a expliqué du côté de l’entourage de Kylian Mbappé, on était furieux contre le Real Madrid après tout ce qu’il s’est dit ce week-end concernant les négociations avec Florentino Perez. « J’étais à Paris et j'ai parlé avec une partie de l'entourage proche de Mbappé et ils sont en colère. Ils sont en colère et déçus du Real Madrid. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient que Florentino Perez s’exprime. Ils disent qu'il n'y a jamais eu d'accord entre Kylian et Madrid, et ils aimeraient des explications et que le Real Madrid et son président s’expriment publiquement. Actuellement, la relation est totalement rompue. Nous verrons ce qui se passera dans trois ans, car ils ont le sentiment de n'avoir trompé personne », a expliqué le journaliste espagnol, qui se projette déjà sur une possible négociation à venir dans deux ans pour faire enfin venir Kylian Mbappé au Real Madrid après trois échecs énormes en 5 ans. Cependant, après la haine des premières heures, de vraies questions se posent autour de cet échec de Madrid avec Mbappé.

Mbappé un joueur au Real Madrid, le doute existe

En prolongeant jusqu'en 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé a provoqué un énorme coup de tonnerre, puisque tout le monde ou presque pensait que le meilleur buteur et passeur du dernier championnat de France allait rejoindre le Real Madrid. Mais Mbappé n'a que 23 ans et sa carrière est loin d'être terminée. Les Merengue devront donc apaiser les choses avec l'attaquant tricolore s'ils veulent le voir évoluer sous le maillot blanc à Santiago-Bernabeu dans trois ans. Et même en Espagne, on exhorte Florentino Perez à s'expliquer, une fois la finale contre Liverpool jouée. « Je pense que le peuple madrilène mérite une explication de la part du seul homme capable d’évoquer ce problème, à savoir le président du Real Madrid. En tout cas, les supporters sont passés de l'ignorance à la colère et la prochaine étape est l'indifférence. Mais on aurait pu répondre à Mbappé car il a dit des choses qui méritent une réponse », a confié de son côté Antonio Romero, journaliste du quotidien sportif AS, média proche du dirigeant madrilène.

Loin de tout cela, Kylian Mbappé a lui décidé de prendre quelques jour de repos avant de prendre la route de Clairefontaine où il va retrouver l'équipe de France et Karim Benzema. Et c'est au festival du Cannes que la star tricolore, accompagnée d'Achrif Hakimi, est arrivée ce mercredi histoire de se changer les idées quelques jours, avec peut-être en passage du côté de Monaco où a lieu durant le prochain week-end le grand prix de Formule 1.