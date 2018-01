Real Madrid : Zidane n'est pas magicien et se fera virer comme tout le monde

Dans : Liga.

Englué dans une situation très délicate en championnat (4e de Liga derrière Barcelone, l’Atlético et Valence), Zinedine Zidane doit rapidement redresser la barre.

S’il entretient d’excellents rapports avec Florentino Pérez, le meilleur coach français de l’année 2017 est conscient qu’il ne sera pas conservé éternellement par la direction du Real Madrid si les résultats ne s’améliorent pas. Dans une interview accordée à France Football, l’ancien meneur de jeu a confié que cette situation allait justement lui permettre de prouver sa valeur. « J’ai envie de montrer que je peux être un bon entraîneur dans la difficulté » estime-t-il.

« Je sais qu’un jour, ça va s’arrêter »

« Des gens pensent que tout est toujours simple pour moi, que je fais tout à l’instinct, mais c’est faux. Que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, j’ai toujours bossé (…) Je me suis préparé à ce que ce soit compliqué » a confié le coach du Real Madrid, déterminé à inverser la tendance. « Je ne suis donc pas surpris quand les choses fonctionnent un peu moins bien, je sais réagir. Aujourd’hui, oui, le danger est là, mais je ne vais pas changer. Les pressions extérieures ne m’affectent pas. Je mets mon bouclier, rien ne peut me perturber. Quand je rentre à la maison, je coupe, j’enlève la prise. Je sais que beaucoup d’entraîneurs n’arrivent jamais à décrocher de leur travail. Moi, j’ai cette capacité. Je rentre chez moi, je retrouve ma femme, mes enfants, je vais voir un spectacle ou dîner avec mon épouse. Je me ressource parce que c’est indispensable » a-t-il expliqué dans les colonnes du magazine.

Surtout, l’ex idole du Real Madrid sait qu’il ne restera pas indéfiniment à la tête du plus grand club d’Europe. Il profite donc de chaque instant au maximum. « Je sais qu’un jour ça va s’arrêter au Real. Alors, j’en profite et je me donne tous les moyens de réussir. Je me dis : s’il me reste dix jours ici, et bien, fais ces dix jours à fond. Si c’est six mois, fais ces six mois à fond. Je sais que je ne vais pas rester dix ans. L’envie d’en profiter me donne cette énergie que j’essaie de transmettre à mes joueurs ». Le coach du Real espère sans doute que son groupe aura retrouvé de l’énergie pour le choc qui attend son équipe face au PSG le 14 février prochain en 8e de finale de la Ligue des Champions.