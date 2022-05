Kylian Mbappé est un menteur, l’Espagne a la haine

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

La finale de la Ligue des Champions arrive, mais à Madrid, on ne parle que de la décision de Kylian Mbappé de rester au PSG au lieu de signer au Real.

Malgré le sourire affiché par Kylian Mbappé lors de sa conférence de presse, ses bons mots envers Florentino Pérez et les socios, la pilule ne passe pas. Et les excuses ou justifications de Mbappé non plus. Le joueur parisien a ainsi expliqué que l’argent n’avait pas pesé sur son avenir, mais que la volonté d’écrire l’histoire au Paris SG avait été décisive dans son choix. De quoi faire bondir Raul Varela, éditorialiste pour Radio Marca, et qui ne prend clairement pas au mot son ex-futur attaquant. « Tout était trop calme à Madrid ces derniers jours. Aucun problème à gérer pour Carlo Ancelotti, une bonne ambiance dans le groupe, un championnat gagné facilement. Il faut peut être remercier Kylian Mbappé d’avoir su meubler cette période. Vous savez, Mbappé, c’est le seul joueur qui a négocié depuis trois ans avec le Real et n’a jamais parlé d’argent. Il a généré un tel état dépressif à Madrid, qu’on aurait dit que le club était relégué en D2 », a lancé le journaliste, pour qui le choix de Mbappé de rester au PSG est uniquement celui de l’argent en raison de la montagne d’or promise par le Qatar.

Le Real Madrid accusé d'avoir cru Mbappé

Et surtout, Raul Varela est persuadé que Mbappé ment quand il affirme ne jamais avoir fait de son avenir une question d'argent. Le journal Marca, très proche du Real Madrid, a donc beaucoup de mal à digérer l’évènement. Dans ses colonnes, le média espagnol l’a même ironiquement appelé « la plus longue non signature de l’histoire du Real Madrid ». Par le passé, Florentino Pérez était spécialisé dans sa faculté à anticiper les grandes signatures des mois à l’avance. Mais pour le coup, c’est raté. Et si le Real avait aussi ses torts ?

C’est ce qu’affirme Elias Israel, chroniqueur pour l’émission « La Pizarra de Quintana », et pour que les promesses de Mbappé n’engagent que ceux qui les croient, pour paraphraser Jacques Chirac. « Celui qui prend les décisions, parce qu’il était libre, c’est lui, c’est Mbappé. Peut-être que les formes n’ont pas été correctes. Mais le Real Madrid a eu tort. Il a entretenu l’illusion que c’était bouclé, car il a cru les paroles du joueur français. Il avait prévu de signer Haaland, et à cause de cette situation, il ne l’a pas fait », a résumé le journaliste, pour qui Florentino Pérez s’est tout simplement doublement fait avoir. Toutefois, Marca ajoute, avec une pointe de mauvaise foi, que l’équipe du Real Madrid est déjà qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions, et que la formation de Carlo Ancelotti n’aurait donc pas forcément été beaucoup plus fort avec Kylian Mbappé.

Mbappé n'arrive pas à la cheville de Cristiano Ronaldo

Había ganado La Premier, Champions y Balón de Oro en el United. Vino a un Madrid que llevaba años sin pasar de octavos… pero CUMPLIÓ SU SUEÑO.

Mbappé jamás sentirá eso.

Ni se os ocurra compararles.

Une rancoeur encore plus perceptible dans l’émission El Chiringuito, qui avait juré que l’arrivée de Mbappé était bouclée à double tour, et ne digère donc pas ce retournement de situation. Edu Aguirre, journaliste toujours très tranché de l’émission qui bat ses records d’audience en ce moment, a dégommé Kylian Mbappé en le comparant à Cristiano Ronaldo. « Avant de signer au Real Madrid, il avait remporté la Premier League, la Ligue des Champions et le Ballon d’Or à Manchester United. Il est venu dans un Real qui ne passait plus les tours de Ligue des Champions, mais il a accompli son rêve. Mbappé ne ressentira jamais ça. Ne pensez même pas à les comparer », a livré Edu Aguirre, histoire de bien faire comprendre que Cristiano Ronaldo était un vrai amoureux du Real Madrid, et pas Kylian Mbappé malgré ses déclarations en ce sens.