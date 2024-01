Dragué par Lens, ce défenseur du Barça est prêt à aller au clash

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Lens voulait s'attacher les services de Mika Faye ces dernières heures, lui qui n'a pas sa chance avec l'équipe première du Barça. Le défenseur sénégalais ne partira pas mais veut que les choses changent.

Le Barça ne manque pas de jeunes joueurs de talent au sein de sa Masia. Problème, tout le monde ne peut pas forcément avoir sa place. Raison pour laquelle de nombreux clubs européens veulent régulièrement tenter leur chance pour trouver des perles rares. Ces dernières heures, on a appris grâce à Fabrizio Romano que le RC Lens proposait 9 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur central Mika Faye. Ce dernier est un joueur très coté de la Masia mais n'a pas encore sa chance en équipe première. Le Barça a quand même refusé les approches lensoises pour garder son joyau. Si le Sénégalais n'était pas de plus intéressés par les Sang et Or, il veut néanmoins que son sort change.

Mika Faye, le Barça sous pression

Selon les informations de Sport, Mika Faye a toujours comme rêve de jouer avec le Barça au plus haut niveau. Mais pour le moment, on ne connait pas encore le remplaçant de Xavi et donc le sort qui sera réservé au crack de 19 ans. Faye attend avec impatience de savoir ce qu'il adviendra de lui. Outre Lens récemment, Chelsea, le Borussia Dortmund et Gérone l'apprécient beaucoup. Faye sait donc que les opportunités ne manqueront pas et un départ sera considéré s'il n'est pas promu avec le Barça l'été prochain. Encore sous contrat avec les Catalans jusqu'en 2027, le Sénégalais est estimé à près de 10 millions d'euros. Le Barça étant en plus en manque de liquidités, toutes les options restent ouvertes à son sujet. Comme rappelé plus haut, le club blaugrana a refusé toutes les approches pour Faye dans le passé. Et ce n'est pas anodin non plus.