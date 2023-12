Deux matchs en 24h, le Barça craque pour 4 millions

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Barcelone reçoit Almeria à 19h, mais le club catalan ne va pas traîner à l'Estadio Olimpico puisque l'équipe de Xavi joue un match de gala jeudi aux États-Unis.

L'argent n'a pas d'odeur, et dans une situation comptable un peu serrée, Joan Laporta n'a pas eu le coeur de refuser une proposition venue de Dallas. Il est vrai qu'en échange d'un chèque de 4 millions d'euros, le président du FC Barcelone a accepté de voir son équipe affronter jeudi soir dans la ville du Texas la formation mexicaine du Club América. Une rencontre de gala qui intervient au lendemain de la rencontre de Liga face à Almeria. Une fois cette rencontre de championnat terminée, la délégation barcelonaise embarquera dans un avion à destination de Dallas. De quoi tout de même interroger sur la prise de risque du Barça avec la santé de ses joueurs, lesquels reviendront ensuite très vite en Espagne.

Le FC Barcelone ne prend pas des risques fous

Répondant à Eurosport, Martin Buchheit, consultant haute performance pour le City Football Group, estime que même s'il y a des risques, ces deux matchs en deux jours ne sont pas totalement dingues. « La science te dit : 72 heures minimum entre chaque match (…) pour que les joueurs puissent être dans des conditions quasi-optimales (...) Il faut replacer ça dans le contexte du football. Si vous devez faire un marathon ou un effort maximal reposant à 100% sur des qualités physiques alors que vous n'avez pas récupéré, ça peut être (plus) problématique (...) Le risque de blessure dans ce cas n'est pas non plus énorme. Ils vont voyager dans des conditions optimales, ils auront dormi quasiment durant l'intégralité du vol. Quand ils vont arriver aux Etats-Unis, ils auront peut-être même eu une meilleure opportunité de dormir que s'ils avaient dû s'entraîner au club », explique le spécialiste, qui ne veut pas fracasser les dirigeants du Barça suite à ce choix qui interpelle tout de même en Espagne.