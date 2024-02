Mbappé au Real, l'incroyable réponse de l'Atlético

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Il ne fait désormais plus de doute que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. De quoi rendre les Merengue encore plus puissants en Europe et en Espagne. Cependant, leur rival madrilène applaudit des deux mains ce transfert.

Kylian Mbappé et le Real Madrid, un mariage d'enfer pour un couple promis au succès. Le plus grand club du monde qui côtoie l'un des trois meilleurs joueurs de la planète, ça fait rêver en grand les supporters madrilènes. C'est bien différent concernant les fans des autres clubs. Déjà impressionnant avec sa triplette Bellingham-Vinicius-Rodrygo, le Real risque d'être imbattable avec un joueur à 52 buts sur l'année civile 2023. En Liga, où le Real Madrid est leader incontesté cette saison, les petites formations tremblent déjà alors que les rivaux se disent que le titre sera inaccessible dans les prochaines années.

L'Atlético Madrid pense à la Liga avant tout

Néanmoins, l'Atlético Madrid s'est montré plus optimiste qu'attendu. Par la voix de son président Enrique Cerezo, le grand rival de la Maison Blanche dans la capitale espagnole se réjouit déjà de la venue de Kylian Mbappé. Il y a peu, c'était le club de la banlieue de Madrid Getafe qui avait applaudi cette future arrivée d'une star mondiale. Peu importe que la concurrence se renforce, la venue d'une star comme le Français profite à l'exposition de la Liga et in fine à tous les clubs du championnat espagnol.

« Je pense qu'un joueur avec un bon profil arrive dans le championnat espagnol et c'est toujours bon pour le championnat, quelle que soit l'équipe pour laquelle il joue, qu'il joue à Madrid, Barcelone ou Cordoue. Il est toujours important pour la Liga d'avoir des joueurs comme Mbappé. C'est génial qu'il vienne », a t-il lâché auprès des médias ibériques. Au vu de l'importance des droits TV domestiques dans le football actuel, avoir un joueur et surtout une personnalité connue comme Mbappé est un atout majeur pour aider la Liga à réduire l'écart financier avec la Premier League.