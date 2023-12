Des millions d'euros en jeu, le Barça veut virer Nike

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En conflit avec Nike depuis plusieurs années, le FC Barcelone prépare un changement d’équipementier à partir de la saison 2025-2026. Plusieurs marques s’intéressent au club catalan, à commencer par Puma qui serait prêt à augmenter les recettes des Blaugrana.

C’est toujours la crise au FC Barcelone. Même si le timing peut paraître suspect, au lendemain du verdict favorable à la Super League, la presse allemande révélait une menace d’exclusion de la Ligue des Champions pour plusieurs années. Le Barça ne respecterait pas les règles du fair-play financier de l’UEFA. Autant dire que le club catalan aurait bien besoin d’augmenter son chiffre d’affaires.

Cela tombe bien, le conflit avec Nike pourrait l’y aider. En effet, des tensions sont apparues entre le géant espagnol et son équipementier ces dernières années. Parmi les raisons énumérées par Mundo Deportivo, le Barça s’est plusieurs fois retrouvé en rupture de stock sur certaines tailles de ses maillots. Le pensionnaire de Liga a également reporté la commercialisation d’un modèle pour lequel les clients se plaignaient d’une tunique qui déteignait.

Un manque à gagner pour le Barça

Ces épisodes ont forcément provoqué des pertes financières importantes pour le Barça. A la fin de l’ère Josep Maria Bartomeu, le cador a même poursuivi Nike en justice pour diverses raisons. Les deux parties ont été jusqu’à envisager une rupture de leur contrat qui dure jusqu’en 2028, et qui assure au FC Barcelone 105 millions d’euros par an, plus 50 millions d’euros de bonus éventuels.

Depuis la crise sanitaire, Nike, qui collabore avec les Barcelonais depuis 1998, souhaite d’ailleurs revoir ce montant à la baisse. Alors que le Barça aimerait l’augmenter. Logique, puisque le club a reçu des offres supérieures, à commencer par celle de Puma qui se tient à l’affût pour équiper les hommes de Xavi. En cas de changement, le Barça afficherait un nouvelle marque à partir de l’exercice 2025-2026, les tenues de la saison prochaine nécessitant déjà le lancement de la production avec Nike.