Dembélé va faire une Messi, Barcelone en larmes

En fin de contrat avec Barcelone à la fin de la saison, Ousmane Dembélé se dirige de plus en plus vers un départ.

A l’instar de Lionel Messi l’été dernier, Ousmane Dembélé va-t-il quitter le FC Barcelone en fin de contrat cet été ? Selon les informations du Mundo Deportivo, l’hypothèse est de plus en plus probable en Catalogne. Et pour cause, le média dévoile en ce début de semaine qu’en interne, les dirigeants barcelonais estiment qu’il y a désormais « 95 % de chances » de voir Ousmane Dembélé quitter le club dans les jours à venir. En fin de contrat, l’ancien Rennais a fait l’objet d’une nouvelle réunion ces derniers jours entre son agent Moussa Sissoko et le directeur sportif barcelonais Mateu Alemany. Ce rendez-vous au sommet n’a cependant pas permis au dauphin du Real Madrid de trouver un accord avec le clan Dembélé dans le cadre d’une prolongation de contrat.

Pour le Mundo Deportivo, il est donc probable que Dembélé ait disputé dimanche soir son ultime match avec le FC Barcelone, face à Villarreal. Le média dévoile que lors de la dernière rencontre entre Alemany et Sissoko, le FC Barcelone a formulé une proposition « à la formule imaginative » au clan Dembélé afin de satisfaire les exigences du joueur sans mettre en péril le Barça d’un point de vue financier. Les positions se sont rapprochées dans un premier temps mais de nouvelles divergences ont vu le jour par la suite, ce qui rend très pessimiste la direction barcelonaise quant à un accord pour une prolongation du contrat d’Ousmane Dembélé dans les jours à venir. Mais en cas de départ, où Dembélé pourrait rebondir ?

Dembélé, la piste PSG prend de l'ampleur

L’hypothèse d’une signature au Paris Saint-Germain prend de plus en plus d’ampleur. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi est directement en contact avec Moussa Sissoko et verrait d’un très bon œil la venue de l’ancien prodige du Stade Rennais afin de compenser numériquement le départ d’Angel Di Maria, lui aussi en fin de contrat et dont le bail n’a pas été prolongé par le PSG. Le club de la capitale aurait l’approbation de Kylian Mbappé, champion du monde au côté d’Ousmane Dembélé en 2018, afin d’avancer sur ce dossier. Un élément de taille qui tend à penser que le Paris SG pourrait bien être le prochain club de Dembélé, même si plusieurs cadors de la Premier League sont également sur les rangs.