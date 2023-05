Défaite du Real, Vinicius insulté et expulsé

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid s’est incliné 1-0 sur le terrain de Valence dans un match où le football n’a pas toujours été la préoccupation principale.

Notamment en seconde période, quand Vinicius Junior a assuré à l’arbitre avoir reçu des insultes racistes, et que plusieurs joueurs madrilènes se sont approchés des tribunes pour dénoncer les auteurs de ces insultes. Le match a finalement repris et Valence a conservé son avance jusqu’au bout dans un nouveau match où le Brésilien du Real Madrid a été la cible des insultes dépassant largement le cadre du football. En fin de match, sur une énième empoignade, Vinicius Junior a écopé d’un carton rouge pour un mauvais geste dans une ambiance totalement déplorable et un match qui se sera terminé à la 107e minute.