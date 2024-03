Cristiano Ronaldo, Varane, Casemiro virés, Thierry Henry félicite le Real

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré son passage au FC Barcelone, Thierry Henry ne peut s’empêcher d’admirer le Real Madrid. Le Français admet que la Maison Blanche ne se trompe pas sur le marché des transferts, y compris lorsqu’il s’agit de vendre de grands joueurs.

Avec l’arrivée probable de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid va compéter un recrutement impressionnant. Le club dirigé par Florentino Pérez a zappé l’époque des Galactiques et investit sur les meilleurs jeunes. Malgré son passage chez le rival barcelonais, Thierry Henry est bien obligé de reconnaître le bon travail des dirigeants madrilènes.

« Il y a une chose pour laquelle il faut donner beaucoup de crédit au Real Madrid, c'est leur capacité à construire une équipe en étant sûr de garder quelques cadres pour guider les recrues, les jeunes qui arrivent, a souligné le consultant de CBS Sports. Si vous regardez, Mbappé va là-bas, ils auront une équipe capable de dominer son championnat et l'Europe, peut-être pour six ou sept années parce qu'ils sont tous jeunes : Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Valverde, Tchouaméni... »

En plus de ce recrutement pertinent, Thierry Henry se dit aussi impressionné par les départs enregistrés côté merengue. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs voit le Real Madrid laisser filer des cadres au meilleur moment. « Ce qu'ils ont toujours bien fait, c'est savoir se débarrasser des joueurs, a commenté le Français. Je ne parle pas des joueurs dont il est logique de se débarrasser. »

Le Real pertinent dans ses choix

« Je parle du fait que c'était le bon moment pour Cristiano Ronaldo, Casemiro, Özil, Varane, même si c'était plus pour une blessure à un genou, si j'ai bien compris. Si vous pensez aux trois, Modric, Kroos et Casemiro, ils ont transféré le plus jeune. Pourquoi vendre le plus jeune ? Ils ont estimé que les deux autres pouvaient aider les Valverde, Tchouaméni et Camavinga, et ils le font bien. Il faut leur donner du crédit pour ça parce que quand ils ont éjecté les joueurs cités, c'étaient des joueurs extraordinaires pour leur équipe à ce moment », a félicité Thierry Henry.