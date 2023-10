Une défaite scandaleuse, le PSG se fait massacrer

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Battu dans l’intensité et pris dans la tempête de Saint James' Park, le PSG est tombé de très haut mercredi soir à Newcastle lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (4-1).

Deux semaines après sa victoire aboutie face au Borussia Dortmund lors du premier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain espérait en faire de même à Saint James Park ce mercredi contre Newcastle. Les hommes de Luis Enrique ont néanmoins coulé face à la fougue et à l’intensité folle mise par les Magpies. Le système tactique choisi par l’entraîneur espagnol a vivement été critiqué mais au-delà de ça, le manque d’intensité des joueurs du PSG doit être souligné.

Johan Micoud tire à boulet rouge sur le PSG

Au micro de la Chaîne L’Equipe, Johan Micoud est revenu sur la défaite des coéquipiers de Kylian Mbappé. Pour l’ancien milieu de terrain de Bordeaux et de l’Equipe de France, le PSG a fait le ménage au sein de son effectif cet été en virant des joueurs tels que Neymar ou encore Lionel Messi et ce déficit de talent doit impérativement être comblé par un jeu collectif maîtrisé et une intensité redoublée. Or, ce n'était pas du tout le cas mercredi contre Newcastle, ce qui a donné une très lourde défaite parisienne en terres anglaises.

« On n’est pas loin du scandale par rapport à ce que l’on nous a annoncé sur cette équipe-là. On a soi-disant enlevé tous les boulets de cette équipe pour en faire une équipe supérieure collectivement avec plus de courses et plus d’intensité. Face à Newcastle, le PSG a été mangé. Quand tu es Paris, tu dois gérer cette situation sans problème. Il y a moins de talent que l’année dernière dans cette équipe mais si sur ces matchs-là, tu mets moins d’intensité que ce qu’il faut tu as le résultat de mercredi soir. Si ce PSG est censé être un favori pour la victoire finale en Ligue des Champions, c’est une défaite scandaleuse. Un favori à la Ligue des Champions ne peut pas en prendre quatre et se faire manger de cette façon. Si c’était le Real ou Manchester City à la place du PSG, on parlerait de scandale. Je me pose énormément de questions sur ce Paris-là » a analysé Johan Micoud, pour qui la défaite du Paris Saint-Germain à Newcastle n’est pas loin du scandale. Une analyse que Luis Enrique n’a pas partagé en conférence de presse après la rencontre mais quoi qu’il en soit, les premières critiques commencent à pleuvoir au sujet du coach espagnol, qui sera très observé à Rennes ce dimanche.