Cristiano Ronaldo est une légende du Real, enfin un hommage

Auteur de 451 buts sous le maillot du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a assurément marqué l’histoire du Real Madrid et cela de manière définitive.

Pourtant ces dernières semaines, nombreux sont les observateurs à expliquer que le club espagnol est plus fort cette saison sans la star portugaise. A l’occasion de l’assemblée générale du Real Madrid, Florentino Pérez a fait son devoir de président en rappelant tout le monde à l’ordre et en rendant un bien bel hommage à CR7.

« C’est le meilleur buteur de l’histoire du club et un digne successeur de Di Stefano. Il a été une référence et son histoire sera racontée de génération en génération, un exemple pour tous ceux qui portent ce maillot. Merci beaucoup Cristiano » a confié le président du Real Madrid, dans des propos retranscrits par Marca. Avec 5 victoires en Ligue des Champions, deux championnats d’Espagne et un total de 16 titres au Real Madrid, difficile de contester la marque laissée par Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole. Que l’on apprécie ou pas le Ballon d’Or 2017…