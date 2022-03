Coutinho explose, bien joué Barcelone !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Samedi après-midi, Aston Villa a régalé ses supporters en atomisant Southampton 4-0. Philippe Coutinho a été le joueur déterminant avec un but et une passe décisive. Le Brésilien fait forte impression chez les Villans, qui veulent le garder dans le futur.

C'était un festival à Villa Park. Ce samedi après-midi, Aston Villa a largement dominé Southampton 4-0 après une prestation de qualité. Si la formation de Steven Gerrard reste dans le ventre mou du classement avec une 11e place, elle peut se satisfaire de progresser petit à petit ces dernières semaines. Outre l'arrivée de l'ancien milieu des Reds sur le banc, Villa a pu compter sur le renfort de Philippe Coutinho cet hiver. Un choix qui n'est pas regretté à Birmingham tant le Brésilien excelle avec les Villans. Ce samedi, il a été encore phénoménal offrant le second but à Douglas Luiz d'un caviar avant d'inscrire le troisième but de sa formation en seconde période.

Villa veut garder Coutinho et fait les affaires du FC Barcelone

Un match dans la lignée des précédents du Brésilien depuis son retour en Angleterre lors du mercato hivernal. En sept matches, il en est à trois buts et trois passes décisives pour sa nouvelle équipe à laquelle il s'est rapidement intégré. Prêté par le FC Barcelone au club anglais, il avait été acheté par les Catalans pour 135 millions d'euros en janvier 2018. Mais, il n'a jamais su justifier le montant de ce très onéreux transfert et a beaucoup déçu à Barcelone.

A goal and an assist for Philippe Coutinho.



Baller. ✨ pic.twitter.com/o1cLTHg0Zs — B/R Football (@brfootball) March 5, 2022

Ainsi, les Blaugranas voulaient s'en séparer au plus vite. Une chose loin d'être évidente avec le salaire colossal touché par Philippe Coutinho au Barça. Aston Villa ne s'est manifesté en janvier que pour un prêt, lors duquel le Brésilien a un peu baissé son salaire qui a été payé à 65% par le FC Barcelone. Toutefois, sous le charme de sa recrue hivernale, Aston Villa est prêt à s'offrir ses services au-delà de la présente saison. Le journal catalan Sport révèle que les Villans veulent payer sa clause libératoire estimée à 40 millions d'euros. Une bonne affaire sportive pour eux, un soulagement immense pour le FC Barcelone vu le poids de Coutinho dans la masse salariale du club. Avec son départ espéré depuis longtemps, le Barça pourra procéder à une augmentation de capital et économisera des fonds importants pour son recrutement, avec notamment Erling Haaland dans le viseur.