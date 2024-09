Coup de coeur au Real, Mbappé a déjà remplacé Hakimi

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

De nouveau buteur face à Stuttgart (3-1) en Ligue des Champions mardi, Kylian Mbappé réussit son adaptation au Real Madrid. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain alimente ses statistiques et s’intègre bien au groupe, comme le prouvent ses plaisanteries avec le gardien belge Thibaut Courtois.

Kylian Mbappé aura évidemment besoin de temps pour parfaire les automatismes avec ses coéquipiers. L’entente avec l’ailier brésilien Vinicius Junior n’est pas encore au point. Il n’empêche que les débuts du Français au Real Madrid sont encourageants. Buteur face à Stuttgart mardi, sur une offrande de Rodrygo, le numéro 9 de la Maison Blanche a inscrit son cinquième but en sept matchs toutes compétitions confondues.

Mbappé s'intègre bien au Real

Des statistiques prometteuses, tout comme son intégration au sein du groupe madrilène. Dès le mois dernier, après la Supercoupe d’Europe remportée contre l’Atalanta Bergame (2-0), l’entraîneur Carlo Ancelotti décrivait une recrue très appréciée en interne. « Il s'est très bien intégré dans le vestiaire, confiait l’Italien aux médias. Il est très sérieux, il est arrivé avec humilité et il a très bien commencé. » Quelques semaines plus tard, Thibaut Courtois en dit plus sur l’adaptation de Kylian Mbappé, son nouveau complice à Valdebebas.

Courtois / Mbappé à l'entraînement, ça donne quoi ? Le gardien belge raconte sa relation avec le numéro 9 du Real Madrid 😅 #RMASTU | #UCL pic.twitter.com/gLhm4khj82 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2024

« Comment ça se passe à l'entraînement avec Kylian Mbappé ? On a des petits jeux, a raconté le gardien des Merengue sur Canal+ mardi soir. L’autre jour avant le match, c’était lui contre moi. Il me dit : "je vais te mettre un but aujourd’hui". Je lui ai arrêté un tir et je lui ai parlé. Après, il a tiré sur le poteau et il m’a dit : "tu as trop de chance". Je lui ai arrêté un penalty mais parfois il met un but. On se taquine un peu. C’est toujours chouette de se mesurer à un joueur de cette qualité. Ça me pousse à faire mieux et lui aussi. » Les deux hommes ont d'ailleurs été décisifs contre Stuttgart.