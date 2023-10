Benzema de retour à Madrid, ça se précise

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines maintenant, Karim Benzema acceptait l'offre d'Al-Ittihad. Un départ du Real Madrid dans la précipitation qui a marqué les esprits dans la capitale espagnole.

Karim Benzema avait surpris pas mal de personnes en décidant de quitter le Real Madrid pour rejoindre l'Arabie saoudite. Le Ballon d'Or a cédé à l'offre mirobolante d'Al-Ittihad et à son attrait pour le mode de vie saoudien. Cependant, KB9 garde une très belle image dans la capitale espagnole. Les fans du club merengue espèrent pouvoir un jour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Pour cela, il faudra que toutes les parties arrivent à trouver le moment idoine pour le faire. Et ce moment pourrait arriver plus vite que prévu.

Madrid n'a pas oublié Benzema

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Selon les informations de Marca, le Real Madrid prévoit de rendre un bel hommage à Karim Benzema, qui aurait lieu au Santiago-Bernabéu. Le média précise que le Français et le club merengue entretiennent toujours des bonnes relations, ce qui pourra accélérer l'événement. Et en plus d'un hommage XXL pour Benzema, le Real Madrid envisage aussi l'organisation d'un match de gala face à Al-Ittihad. Il faudra donc aussi convaincre le club saoudien de se déplacer dans la capitale espagnole. Benzema a signé en Arabie saoudite jusqu'en juin 2026, ce qui laisse encore un peu de temps pour l'organisation d'un tel événement. Mais en tout cas, le retour de Benzema en Espagne se rapproche. De quoi satisfaire les fans du club merengue, qui doivent croiser les doigts cette saison car le Real Madrid a décidé de ne pas remplacer Karim Benzema. L'objectif est de faire avec les moyens du bord avant l'arrivée espérée d'un certain Kylian Mbappé. Pour le moment, tout va bien à Madrid, Jude Bellingham marchant sur l'eau avec déjà 10 buts marqués en 10 matchs disputés toutes compétitions confondues.