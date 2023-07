Beckham prêt à aider Bellingham à Madrid

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

À seulement 20 ans, Jude Bellingham s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. L'Anglais va découvrir une marche encore plus haute avec le Real Madrid. David Beckham a prévenu son compatriote sur sa future expérience.

Si le Real Madrid a l'habitude de croiser le chemin des Anglais, c'est surtout en Coupe d'Europe. Jude Bellingham n'est que le septième joueur britannique à porter les couleurs des Merengue. Transféré pour 103 millions d'euros plus des bonus en provenance du Borussia Dortmund, le milieu de terrain va tenter de prendre la place des vieux briscards comme Luka Modric ou Toni Kroos. L'ancien joueur de Birmingham City est l'un de ceux censés incarner le futur du Real Madrid. À condition qu'il s'impose à Madrid. Ce qui ne sera pas aisé puisque la formation madrilène est l'une des plus exigeantes dans le football mondial. David Beckham, qui a connu cela, a tenu à envoyer un message positif pour Jude Bellingham.

Bellingham suit les conseils de Beckham pour s'imposer au Real

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jude Bellingham (@judebellingham)

« David Beckham m’a brièvement envoyé un message pour me souhaiter le meilleur à Madrid. C’est l’un de ces transferts où tout le monde a son mot à dire, donc vous entendez beaucoup de choses et des notamment des conseils. Je connais assez tout cela pour filtrer le bon du mauvais, mais jusqu’à présent, cela a été vraiment positif de la part des ex-joueurs. Je vais essayer de prendre cela en compte et à un moment donné peut-être entrer en contact avec eux et voir comment ils se sont adaptés à la vie en Espagne » a déclaré Bellingham dans des propos rapportés par Sky Sports. Joueur légendaire de Manchester United et pièce maîtresse de Sir Alex Ferguson, David Beckham n'a jamais réellement évolué à son meilleur niveau au Real Madrid, tout comme Michael Owen. Les Anglais réussissent moins souvent en dehors de l'Angleterre. Jude Bellingham espère devenir l'exception qui confirme la règle.