Alphonso Davies au Real Madrid, c'est bouillant

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2024, Alphonso Davies est la priorité du Real Madrid, qui cherche à se renforcer au poste de latéral gauche lors du prochain mercato afin de combler les défaillances de plusieurs joueurs.

Recruté cet été, Fran Garcia n’apporte pas encore toutes les garanties espérées notamment sur le plan défensif tandis que Ferland Mendy est bien trop fragile physiquement. Autant dire que le poste de latéral gauche pose question au Real Madrid, où le joueur qui amène le plus de garanties se nomme finalement Eduardo Camavinga, lequel n’aime pas jouer dans le couloir alors qu’il s’est enfin imposé au milieu de terrain au sein de la Casa Blanca. La solution pour le Real Madrid est indiscutablement de recruter un cador au poste de latéral gauche lors du prochain mercato et selon les informations de Relevo, la priorité absolue du vice-champion d’Espagne en titre se nomme Alphonso Davies. L’international canadien du Bayern Munich ne sera pas donné. Mais le Real Madrid compte sur la situation contractuelle du joueur pour le rendre plus accessible.

Et le plan madrilène est solide car Davies est lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2024 et n’a pas donné son feu vert pour prolonger en Bavière. Cela signifie que le champion d’Allemagne en titre sera dans l’obligation de le vendre l’été prochain afin de ne pas le voir partir libre un an plus tard. Selon le média espagnol, l’optimisme est ainsi de mise dans les rangs du club merengue pour recruter Alphonso Davies à un prix convenable avoisinant les 50 millions d’euros. Reste maintenant à voir si le Bayern Munich, qui a cédé dans une situation similaire dans le dossier Lucas Hernandez au PSG, sera de nouveau enclin à vendre l’un de ses défenseurs un an avant l’échéance du contrat. Cela ferait le bonheur du Real Madrid et de son futur entraîneur, alors que Carlo Ancelotti devrait quitter son poste à la fin de la saison.