Barcelone : Griezmann se « pourrit une année de foot »

A l'image de ses coéquipiers du FC Barcelone, Antoine Griezmann est totalement passé à côté du Clasico face à un Real Madrid guère plus séduisant. L'attaquant français inquiète.

La presse catalane n’est pas tendre avec Lionel Messi et ses coéquipiers ce lundi après la défaite face au Real Madrid. Et parmi les cibles préférées des médias barcelonais il y a Antoine Griezmann, lequel n’a pas réellement pesé dans ce choc au sommet. Si le champion du monde a bien du mal à trouver ses marques au Barça, de ce côté-ci des Pyrénées on estime que l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid s’est totalement fourvoyé en rejoignant les stars barcelonaises. Car vivre dans l’ombre de Lionel Messi n’est pas une chose facile et Antoine Griezmann est en train de s’en rendre compte.

Evoquant le cas de Griezmann, Daniel Riolo avoue qu’il est peiné de voir la manière dont le joueur français évolue sous le maillot du FC Barcelone. « Sur une action, Griezmann ralentit pour attendre Messi, et il se fait presque un torticolis pour voir où il est. C’est incroyable. Griezmann est en train de se pourrir une année de football, c’est incompréhensible ce qu’il se passe au Barça. Il peut aller vers le vite, mais il ne sait plus quoi faire...il attend Messi mais forcément les gars du Real Madrid reviennent. Il n’ose rien faire Griezmann, il est mort Griezmann », a confié le journaliste de RMC, consterné pour l’international tricolore. En retrouvant prochainement l'équipe de France, Antoine Griezmann va probablement faire le plein d'oxygène et se refaire un moral.