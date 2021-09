Barça : Umtiti au cœur d’un incroyable bras de fer ?

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En grande difficulté depuis la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti a pris la décision de rester au FC Barcelone lors du mercato.

Malgré ses pépins physiques et son confortable salaire, le défenseur de l’Equipe de France n’a pas été poussé de force vers la sortie. Et pour cause, le président barcelonais Joan Laporta croit toujours en Samuel Umtiti. En ce début de semaine, le journal AS révèle que l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais bénéficie toujours de la confiance de son président… au contraire de celle de son entraîneur. En interne, la gestion de Samuel Umtiti ferait d’ailleurs débat, Joan Laporta ayant clairement fait comprendre à Ronald Koeman qu’il était dans son intérêt et dans celui du FC Barcelone de réintégrer et de relancer Samuel Umtiti sportivement. De son côté, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas estime que « Big Sam » n'a plus vraiment le niveau -physique et technique- de jouer sous les couleurs blaugrana.

Umtiti imposé à Koeman par Laporta ?

La situation de Samuel Umtiti n’est pas unique à Barcelone, où un autre joueur fait l’objet d’un désaccord majeur entre Ronald Koeman et son président Joan Laporta. Formé au FC Barcelone, le grand espoir Riqui Puig est dans la même situation que Samuel Umtiti. Eternel remplaçant sous les ordres de Ronald Koeman, le grand espoir espagnol de 22 ans est très apprécié par Joan Laporta, qui ne supporte pas de le voir aussi peu utilisé par son entraîneur. Reste maintenant à voir si le patron du Barça ira jusqu’à imposer les retours fracassants de Samuel Umtiti et de Riqui Puig, ou si Ronald Koeman disposera toujours d’une liberté totale dans ses choix. En ce qui concerne Umtiti, il faudra en tout cas faire preuve d’une régularité hors du commun pour retrouver une place de titulaire dans une équipe qui compte Gérard Piqué, Ronald Araujo, Clément Lenglet ou encore Eric Garcia et Oscar Mingueza.