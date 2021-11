Barça : Samuel Umtiti a des offres en Ligue 1 !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2023, Samuel Umtiti a de grandes chances de quitter la Catalogne dans les mois à venir.

Avec zéro match au compteur cette saison, l’international français vit un calvaire à Barcelone. Plombé par les pépins physiques depuis son retour de la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti a certainement besoin de changer d’air, ce qui pourrait être le cas dans les semaines à venir. Et pour cause, le journal Sport affirme dans son édition du jour que Samuel Umtiti a d’ores et déjà reçu plusieurs offres sur le marché des transferts. Pour le moment, il s’agit essentiellement de propositions sous la forme de prêt pour Samuel Umtiti, qui attire des clubs de Premier League, de Turquie… et de Ligue 1. Aucun nom de club n’a filtré mais il semblerait que des écuries françaises soient officiellement passées à l’action pour s’attacher les services de Big Sam.

Des clubs de Ligue 1 s'attaquent à Umtiti

Lors du dernier mercato estival, Samuel Umtiti avait principalement été associé à deux clubs de Ligue 1, l’OL et l’OM. Le club formateur de l’homme aux 30 sélections en Equipe de France a souvent été cité comme un candidat à la signature de Samuel Umtiti mais économiquement, le dossier est (trop) compliqué pour les Gones. Même chose pour Marseille, qui s’était intéressé au cas du Barcelonais avant de finalement recruter Leonardo Balerdi, William Saliba et Luan Peres en défense centrale. Reste maintenant à voir dans quel club Samuel Umtiti rebondira, lui qui n’avait masqué ses émotions il y a deux semaines dans une interview accordée au Mundo Deportivo.

❗️Umtiti a reçu des offres pour quitter Barcelone.



⚠️ Ce mois pourrait être le mois clé pour prendre une décision finale et le club parlera aux proches d'Umtiti et lui demandera de partir.



🗞 @sport pic.twitter.com/rfJi9J5EeH — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) November 2, 2021

« C’est un peu dur, mais bon… J’ai vécu des moments difficiles à cause de ma blessure. Je suis allé voir trois ou quatre médecins qui m’ont dit que je ne devais pas me faire opérer parce qu’il y avait un risque très important. Il y avait une décision à prendre et c’est ce que j’ai fait. Ma carrière était en jeu. J’ai fait un traitement et rien de plus. Ç’a été dur parce que des choses se sont produites ensuite » a notamment confié Samuel Umtiti, qui a par ailleurs avoué qu’il avait fondu en larmes dans le bureau de son président au FC Barcelone. Très marqué par sa situation et ses blessures à répétition, Samuel Umtiti a besoin de rejouer pour se refaire une santé et un physique d’athlète de haut niveau. Cela se produira-t-il dans un club de Ligue 1 ? Réponse dans les prochains mois.