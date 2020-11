Barça : Neymar l'a tué, Bartomeu accuse !

Dans : Liga.

Après cinq ans de présidence, Josep Maria Bartomeu a quitté le Barça. L’échec cuisant de l’ancien dirigeant du club s’est dessiné à l’été 2017, quand Neymar a quitté la Catalogne pour le PSG. Explications.

La démission de Josep Maria Bartomeu de la présidence du FC Barcelone est un véritable tournant dans la saison du géant espagnol. Le désormais ex-président était décrié depuis le début de son mandat en 2015 mais encore plus depuis cet été. Celui qui était chahuté par les supporters et qui était entré en conflit avec Lionel Messi a fini par céder. Selon OK Diario, Neymar a eu sa part d’importance dans la chute de Bartomeu. En partant du Barça en 2017 pour rejoindre le Paris SG, le Brésilien a marqué la fin d’un cycle. S’en sont suivis les échecs sportifs en Ligue des Champions mais également les difficultés économiques qui ne font qu’augmenter.

D’un point de vue marketing également, le Barça a eu moins d’impact. De plus, depuis le départ de Neymar, le FC Barcelone s’est trompé sur tous ses potentiels successeurs : Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho puis Antoine Griezmann pour qui le club a dépensé 400 ME …. Mais l’ultime échec reste celui de ne pas avoir réussi à faire revenir le Brésilien en Catalogne alors qu’à l’été 2019, une possibilité existait. Pour toutes ces raisons, Josep Maria Bartomeu a vécu une descente aux enfers depuis l’été 2017. Le Barça, lui, n’a plus la même aura depuis le départ de son génie brésilien, premier élément de la MSN à avoir plié bagages.