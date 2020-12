Barça : Messi et Griezmann sereins, la crise est bientôt terminée

Dans : Liga.

En difficulté depuis le début de la saison, le FC Barcelone ne semble pas en mesure de se battre pour les titres majeurs. Pas de quoi inquiéter Lionel Messi et le Français Antoine Griezmann, que la presse locale décrit comme sereins.

Seulement cinquième de Liga avec huit points de retard sur l’Atlético Madrid au classement provisoire, le FC Barcelone ne participe pour le moment pas à la course au titre. Les hommes de Ronald Koeman se montrent beaucoup trop irréguliers pour pouvoir suivre le rythme de leurs concurrents. Et le constat n’est pas beaucoup plus flatteur en Ligue des Champions. Les Blaugrana se sont seulement qualifiés en tant que deuxièmes de leur groupe derrière la Juventus Turin. Et ne seront pas favoris dans leur huitième de finale contre le Paris Saint-Germain. Pourtant, le média espagnol Don Balon affirme que Lionel Messi et Antoine Griezmann gardent espoir pour la suite de la saison.

Comme leur entraîneur, les deux attaquants comptent sur une bonne série de résultats pour gagner en confiance et en régularité. Et si le Barça reste en vie en Liga et en Ligue des Champions, le capitaine et le Français estiment que les retours de blessure du défenseur central Gerard Piqué et du jeune attaquant Ansu Fati feront du bien à l’équipe. Tout comme la nomination d’une nouvelle direction qui amènera davantage de stabilité fin janvier. Ce sont effectivement de précieux motifs d’espoir pour le Barça, qui ne devra pas trop compter sur le mercato hivernal compte tenu de l’état inquiétant de ses finances.