Real : Zidane est parti, Cristiano Ronaldo n'y est pas pour rien

Au tout début de l’été et alors que le Mondial 2018 n’avait même pas encore débuté, Zinedine Zidane a surpris tout le monde en annonçant son départ du Real Madrid, quelques semaines seulement après avoir remporté la Ligue des Champions. De nombreux observateurs ont tenté d’expliquer ce départ très inattendu du Français, sans que l’on sache vraiment la réalité sur cette affaire. Interrogé par Bleacher Report, l’ancien président madrilène Ramon Calderon a expliqué sa version des faits. Pour lui, les décisions de Florentino Pérez concernant Cristiano Ronaldo et Gareth Bale ont pesé dans celle de « Zizou ».

« Zidane l’a expliqué très clairement quand il a décidé de quitter le Real. Il a insisté pour garder Cristiano (Ronaldo) et transférer Bale mais le président (Florentino Perez) a fait exactement l’inverse. Zidane voulait aussi recruter d’autres joueurs, mais ses souhaits n’ont pas été exaucés, alors il a décidé de partir. Et il a eu raison » a expliqué l’ancien homme fort du Real Madrid. Quelques mois plus tard, la situation au Real Madrid est assez préoccupante puisque Julen Lopetegui n’a pas passé l’hiver et que Santiago Solari est loin de faire l’unanimité. S’il avait su, Florentino Pérez aurait sans doute exaucé les vœux de Zinedine Zidane…