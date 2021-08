Barça : Memphis Depay interdit en Liga ? L'imbroglio XXL !

Dans : Liga.

Dimanche soir, le FC Barcelone affronte la Real Sociedad dans le cadre de la première journée de Liga, et n’est pas certain de pouvoir compter sur Memphis Depay.

Le départ de Lionel Messi a confirmé si cela était nécessaire que le Barça était dans une situation financière dramatique avec une masse salariale beaucoup trop importante par rapport à ses revenus. Malgré le départ de Leo Messi et de son salaire astronomique, la situation du FC Barcelone est toujours préoccupante, à tel point que le club blaugrana n’a pas encore eu l’autorisation d’inscrire ses recrues estivales sur la liste de joueurs déposée auprès de la Liga pour la nouvelle saison. Cela signifie-t-il par exemple que Memphis Depay ne sera pas autorisé à jouer face à la Real Sociedad dimanche ? C’est pour l’instant le cas.

Depay toujours pas autorisé à jouer en Liga

Mais selon les informations du quotidien Sport, des négociations sont actuellement menées entre le FC Barcelone et la Liga espagnole pour trouver une solution et permettre à Memphis Depay, brillant lors des matchs amicaux avec 3 buts en 4 rencontres, de jouer la première journée de championnat. Selon le journal espagnol, les dirigeants de Barcelone sont convaincus que la Liga va inscrire Memphis Depay en raison de « la particularité » du contrat de l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais en Catalogne. Il est précisé que sa rémunération inclut d’énormes parts variables et beaucoup de bonus, mais que la part fixe de son salaire est peu élevée. De son côté, Memphis Depay reste calme. L’ex-capitaine de l’OL a bien conscience de faire face à une situation qu’il ne maîtrise pas. Par ailleurs, la problématique est similaire pour Sergio Agüero et Eric Garcia. Mais rien ne presse les concernant : l’attaquant argentin est blessé tandis que le défenseur central espagnol revient tout juste des Jeux Olympiques.