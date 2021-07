Barça : Lionel Messi prêt à faire une folie par amour ?

Dans : Liga.

Actuellement en vacances, Lionel Messi a fait le buzz sur les réseaux sociaux, puisqu’il s’est montré en compagnie de son épouse en train de multiplier les exercices physiques pour s’entretenir, et Madame ne restant pas assise les bras croisés sans rien faire.

Une preuve de la grosse volonté du numéro 10 de tout casser la saison prochaine, après avoir remporté la Copa America avec sa sélection. Encore faut-il que La Pulga ait un club. Car actuellement, le sextuple Ballon d’Or n’a plus de contrat avec le FC Barcelone. Même si le club catalan et son président Joan Laporta sont très confiants, il n’y a toujours rien de signé et Lionel Messi peut donc rester en vacances aussi longtemps qu’il le veut. Aucun autre club ne s’est réellement mis sur les rangs, signe tout de même que sa volonté est de retrouver le Barça sous peu. Une situation confirmée par le journaliste José Alvarez, qui suit de près la carrière de Lionel Messi pour Mega TV, et qui affirme que l’Argentin se voit déjà revenir à l’entrainement au début du mois d’août.

Il a pris rendez-vous pour un retour le 6 août prochain, soit une date qui correspond à la fin de ses vacances comme s’il était sous contrat. Or, il ne le sera plus, et les chances de le voir signer dans les prochains jours sont encore perçues comme maigres. Selon le journaliste, Lionel Messi est tout à fait capable de s’entrainer normalement avec le FC Barcelone sans un contrat en bonne et due forme, même si la question de l’assurance sera certainement déterminante. Une blessure sérieuse alors qu’il ne sera pas couvert par son contrat ferait mauvais genre, même si le club catalan va tout faire pour régler cette situation au plus vite. Mais pour cela, il va falloir dégraisser, et notamment pousser Antoine Griezmann vers la sortie.