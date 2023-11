Barça ‍: Lewandowski et João Félix menacés avant le mercato

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Intouchables en début de saison, Robert Lewandowski et João Félix n’ont plus le même rendement avec le FC Barcelone. Les deux Blaugrana ne parviennent plus à faire la différence. Avec l’arrivée d’un nouvel atout dans le secteur offensif cet hiver, leur place dans le onze pourrait être fragilisée.

Le FC Barcelone s’active pour le mercato hivernal. Avant d’envisager un recrutement au milieu de terrain, secteur où Oriol Romeu ne parvient pas à faire oublier Sergio Busquets, le club catalan travaille pour l’inscription de Vitor Roque. Rappelons que le Barça a conclu le transfert de l’attaquant en provenance de l’Athletico Paranaense. Une opération à environ 30 millions d’euros sans compter d’importants bonus. Mais à cause des limites imposées par le fair-play financier de la Liga, le Brésilien n’est pas encore certain de pouvoir jouer en deuxième partie de saison.

De son côté, Xavi met la pression sur ses dirigeants. L’entraîneur du Barça sait que son effectif a besoin de Vitor Roque. Son groupe ne possède aucune véritable alternative derrière Robert Lewandowski en pointe. Ce manque devient un vrai problème étant donné que le Polonais n’a plus le même rendement depuis son retour de blessure le mois dernier. L’ancien joueur du Bayern Munich a été quasi inoffensif contre la Real Sociedad (victoire 0-1) et face au Shakhtar Donetsk (défaite 1-0) mardi en Ligue des Champions.

Deux titulaires bientôt sous pression

Du coup, le média Don Balon n’écarte pas la possibilité de voir Vitor Roque lui voler la vedette pendant la phase retour du championnat. Nos confrères s’inquiètent aussi pour João Félix, le milieu offensif prêté par l’Atlético Madrid qui n’a pas confirmé après d’excellents débuts en Catalogne. Vitor Roque débarque pour le poste d’avant-centre, mais reste capable d’évoluer à tous les postes offensifs. Comme Robert Lewandowski, l’international portugais a donc tout intérêt à retrouver son efficacité.