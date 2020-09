Barça : Le clan Messi en PLS, une incroyable solution

Dans : Liga.

A l’issue d’une saison au dénouement imprévisible en raison de la crise sanitaire, Lionel Messi a décidé de quitter le FC Barcelone.

Une volonté irrévocable selon son père et représentant, mais dont le timing tombe extrêmement mal. En effet, l’occasion qui lui était offerte de quitter le club catalan à chaque fin de saison a expiré avec le mois de juin, quand le Barça était encore en course pour tout gagner ou presque cette saison. Mais le fiasco en Liga, puis celui encore plus déshonorant en Ligue des Champions, ont provoqué cette situation surréaliste. Et rien ne s’arrange ce jeudi après la réunion entre Josep Maria Bartomeu et Jorge Messi. Le président du FC Barcelone assure être dans son bon droit en rappelant que son numéro 10 a encore une année de contrat, et qu’il ne pourra partir que si la clause libératoire de 700 ME est levée. Il est appuyé dans ce raisonnement par la Liga, mais aussi des avocats indépendants qui ont étudié le contrat sous toutes les coutures. Et dans le même temps, Manchester City a fait savoir au joueur qu’il ne prendrait pas le risque de le faire signer s’il n’était pas libre, avec donc un accord à trouver entre le joueur et le Barça.

Une situation qui, selon la presse espagnole, donne de grosses gouttes de sueur à Jorge Messi, persuadé que le club espagnol allait craquer sous la pression de sa légende. Mais à l’heure actuelle, le club culé semble prêt à aller au bras de fer, et a laissé transparaitre des scénarios terribles pour Messi. Il pourra partir libre en juin 2021, quitte à ne pas jouer pendant un an s’il le souhaite. Ou tout pourrait se régler devant les tribunaux en cas de départ forcé, avec le risque que le droit de son contrat se range au côté du FC Barcelone, et que le joueur écope d’une sanction financière mais surtout sportive exemplaire pour la rupture de son contrat. Deux situations qui seraient en tout cas catastrophiques pour l’image de l’Argentin. Et dont Bartomeu se sert pour faire comprendre au sextuple Ballon d’Or qu’il est toujours possible de porter le maillot blaugrana une saison de plus. Une éventualité que Lionel Messi est bien obligé d'étudier à l'heure actuelle. Ce serait même à l'heure actuelle sa seule porte de sortie pour la saison à venir...