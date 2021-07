Barcelone : Il faut 200ME pour garder Lionel Messi !

Dans : Liga.

Lionel Messi n'a pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone et Joan Laporta semble avoir du mal à trouver les moyens financiers pour convaincre le sextuple Ballon d'Or de revenir au Barça. Le coût de l'opération est colossal.

La date du 30 juin 2021 avait été entourée de rouge par les supporters du Barça, mais encore plus par les dirigeants catalans, car c’est ce jour précis que l’engagement de Lionel Messi se terminait. Un an après le coup de sang de la Pulga, qui avait exigé son départ de Barcelone, le calme semblait être revenu suite au remplacement de Josep Maria Bartomeu par Joan Laporta, ce dernier ayant fait campagne sur le thème de la prolongation de Lionel Messi. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée que Laporta la prévoyait, car les finances du Barça sont dans un tel état que même Javier Tebas a fait savoir au patron barcelonais que dans les conditions actuelles, le retour de Lionel Messi était totalement impossible à envisager, sous peine d’une sanction.

💥 Informa Juan Antonio Alcalá



💰 El @FCBarcelona deberá ingresar cerca de 200 millones de euros este verano antes de anunciar la renovación de Leo Messi



🪙 Sólo puede destinar al contrato del argentino el 25% de lo que ingrese en este mercado de verano#PartidazoCOPE pic.twitter.com/ZpIETUE75P — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 9, 2021

Pour la Cadena Cope, la situation est très tendue pour le FC Barcelone concernant l’éventuel futur contrat de Lionel Messi. « Le Barça doit faire rentrer environ 200 millions d’euros dans ses caisses lors de ce mercato avant d’annoncer la reconduction du contrat de Leo Messi. Sachant que le club ne peut allouer au contrat du joueur argentin que 25% de ce qu’il va encaisser lors de ce mercato estival (…) Messi devra accepter de baisser son salaire de 60 millions d’euros, sinon le Barça doit vendre pour 240ME, la Liga ne fera aucune exception concernant le contrôle des salaires. Cette prolongation peut encore se négocier pendant quelques semaines », a précisé Juan Antonio Alcala, à l’occasion de l’émission El Partidazo sur la Cope. Pour atteindre ces 200 millions d'euros, le FC Barcelone aurait mis en tête de sa liste des joueurs à vendre Antoine Griezmann, mais également Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé.