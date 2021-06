Messi : Une énorme annonce du Barça sous 24 heures

Dans : Liga.

Impliqué dans la Copa America avec l’Argentine, Lionel Messi sait que les regards sont autant tournés vers ses performances sportives et sa quête d’un trophée majeur avec son pays, que son avenir.

Il y a un an, la Pulga terminait sa saison tronquée avec le Barça, et demandait ensuite à quitter le club, même s’il était retenu par son contrat. Désormais libre, le numéro 10 du club catalan est au premier grand carrefour de sa carrière alors qu’il aura 34 ans ce jeudi. Le natif de Rosario est paradoxalement beaucoup moins annoncé sur le départ. Manchester City ou le PSG sont peu pressants, et la tendance est à la confiance du côté de Joan Laporta, le président du FC Barcelone. A juste titre selon Catalunya Radio, l’un des principaux médias de la région barcelonaise, qui affirme que tout va être très clair rapidement. En effet, la radio assure qu’une annonce de taille sera faite ce mercredi, voire ce jeudi sur l’avenir de Lionel Messi.

Il s’agira de faire savoir que l’Argentin a donné son accord pour prolonger son contrat au Barça. Un nouveau bail de deux ans, qui l’emmènera donc vers la fin de sa carrière en Europe très probablement. Si le salaire a été revu à la baisse, il sera bien évidemment tout de même très conséquent. Son montant n’a pas été révélé, mais il sera lissé sur cinq ans, histoire d’arrêter de faire exploser la masse salariale du club catalan. Le dossier est en tout cas considéré comme clos, et le club espagnol rêve de pouvoir communiquer à ce sujet rapidement, si possible avant jeudi midi. Ronald Koeman, qui a été maintenu à son poste il y a peu, pourra donc compter sur une ligne d’attaque toujours aussi prestigieuse la saison prochaine, avec l’apport d’Aguero et Depay, et toujours un certain Messi pour mener la barque.