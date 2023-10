Le Barça met KO le Real avec cette clause monstrueuse

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça est passé par des moments assez compliqués ces dernières années. Mais depuis quelque temps, la roue commence à tourner pour le club catalan.

Le Barça n'en a pas encore terminé avec ses problèmes financiers. L'ère Bartomeu a fait beaucoup de mal aux comptes des Catalans. Mais depuis l'arrivée de Joan Laporta, la dynamique a changé. Tout n'est pas encore parfait mais les résultats sportifs apportent en tout cas de la sérénité. Aussi, l'éclosion de certains jeunes est une très bonne nouvelle pour le Barça. Gavi, Pedri, Alejandro Balde, Lamine Yamal, autant de pépites à polir et qui font déjà les beaux joueurs du club blaugrana. L'objectif d'ailleurs pour la direction catalane ? Les garder et les blinder le plus longtemps possible. Ces dernières heures, le Barça a annoncé la prolongation de Lamine Yamal jusqu'en 2026.

Yamal, le Barça se frotte les mains

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Barça a d'ailleurs fait fort en bouclant la prolongation du jeune Espagnol de 16 ans. Ce dernier a prolongé jusqu'en 2026 et dispose désormais d'une clause estimée à... 1 milliard d'euros. L'accord est apparemment conclu depuis juillet dernier entre toutes les parties. Avec cette prolongation et cette clause, le Real perd certainement tout espoir de signer un jour Lamine Yamal, alors que ce dernier était courtisé par le club merengue. L'avenir s'annonce radieux pour le Barça et la pépite de son centre de formation. Attention néanmoins à gérer la pression comme il se doit. Dernièrement, c'est Ansu Fati qui s'est brûlé les ailes après des très bons débuts. L'été dernier, l'attaquant a rejoint Brighton pour tenter de se relancer au plus haut niveau. A noter qu'international espagnol à deux reprises, Lamine Yamal est pressenti pour être sélectionné pour l'Euro 2024.