Barça : La déchirante conférence de presse de Koeman

Par Guillaume Conte

En grand danger au sujet de son avenir, Ronald Koeman a pris la parole en conférence de presse ce mercredi.

L’entraineur du FC Barcelone n’a pas répondu à une seule question, et s’est contenté de lire un communiqué. Dans cette prise de parole, il a demandé le soutien des socios et du public pour traverser cette phase difficile, expliquant tout simplement que les jeunes auront désormais la part belle étant donné que le club catalan n’a plus les moyens d’investir pour recruter. Les journalistes qui ont souhaité l’interroger sur ses discussions avec la direction ou sur son avenir ou ses choix tactiques sont ainsi restés à quai pour cette conférence de presse qui aura à peine duré trois minutes.

Pas de miracle en Ligue des Champions

Koeman a lu un communiqué et est parti pic.twitter.com/wMVvl9CA4e — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) September 22, 2021

« Le club est dans un moment de restructuration et nous ne pouvons pas faire d’investissements financiers. Cela prend du temps. Les jeunes joueurs peuvent devenir des stars en quelques années. Comme cela s'est produit avec Xavi et Iniesta. Il faut de la patience. Le processus mérite d'être soutenu. On ne peut pas s'attendre à des miracles en Ligue des champions. Ce n'est pas la première fois que cela se produit dans l'histoire du Barça. Je sais que la presse reconnaît ce processus, qui n'est pas le premier dans l'histoire du club. Nous comptons sur votre soutien en ces temps. Nous sommes très très heureux du soutien des fans. Visca Barça. Merci beaucoup d'être venu », a livré l’entraineur néerlandais, qui préfère ainsi préparer tout le monde à une saison galère au sein du club barcelonais. Un discours qui résume en tout cas la situation catastrophique dans laquelle le FC Barcelone se situe actuellement, notamment sur le plan économique.