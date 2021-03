Barça : Griezmann remplaçant à Paris, le coup fatal ?

Dans : Liga.

Le FC Barcelone semble avoir retrouvé quelques couleurs avant de venir à Paris mercredi prochain. Mais Antoine Griezmann pourrait payer au prix fort ce changement décidé par Ronald Koeman.

Antoine Griezmann n’avait pas réellement pesé lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG au Camp Nou, même si le champion du monde français n’était pas le seul à passer au travers. Seul souci pour l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid, depuis cette rencontre son entraîneur a décidé de changer de tactique et désormais le Barça évolue en 3-5-2, avec des résultats sportifs nettement plus à la hauteur des attentes, comme on l’a constaté cette semaine lors de la double confrontation face au FC Séville en Liga, puis en Coupe du Roi. Point commun à ces deux résultats, le retour en grâce d’Ousmane Dembélé et la présence sur le banc de touche d’Antoine Griezmann, ce dernier étant désormais un remplaçant de luxe pour Ronald Koeman. Une situation forcément compliquée à vivre pour Grizi, conscient que les choses lui échappent un peu plus au sein d’une équipe barcelonaise où il avait trouvé ses repères au début de l’année 2021.

Dembélé plutôt que Griezmann, Barcelone est dur

Et si Antoine Griezmann a une chance d’être titulaire ce samedi soir contre Osasuna, Florent Torchut, correspondant de L’Equipe à Barcelone, annonce que cela risque de ne pas être le cas mercredi prochain au Parc des Princes. « Rien ne dit que Koeman l’alignera face au PSG alors que son changement de système est en train de faire ses preuves (…) Le Petit Prince a perdu le fil (…) Griezmann n’a plus marqué depuis plus d’un mois », rappelle le journaliste, convaincu que l’entraîneur néerlandais du FC Barcelone va maintenir sa confiance à Ousmane Dembélé plus qu’à Antoine Griemann. Si tel était le cas, nul doute que ce dernier pourrait y voir comme un grave désaveu alors même qu’il espérait ne plus devoir affronter ce genre de débat sur sa place au Barça.