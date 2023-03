Barça Gate : Piqué dévoile comment acheter un arbitre

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le FC Barcelone est en pleine tourmente en raison de l’affaire Negreira, qui fait peser de lourds soupçons de corruption d’arbitrage sur le club catalan.

Pour rappel, le 10 mars dernier, les anciens présidents barcelonais Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell ont été inculpés pour corruption auprès de José Maria Enriquez Negreira, ancien responsable des arbitres de la Liga espagnole. Ce dernier a également été inculpé dans le cadre de versements colossaux dont il a profité de la part du Barça. L’affaire secoue actuellement le club catalan, plus que jamais accusé de corruption d’arbitrage. Mais pour l’ancien capitaine barcelonais Gérard Piqué, il est certain que le FC Barcelone est innocent. Invité de la RAC 1 en ce début de semaine, l’ancien défenseur central de la sélection espagnole a estimé que si le Barça avait réellement voulu acheter des arbitres, il y avait des moyens beaucoup plus simples de s’y prendre. Drôle de façon de défendre le Barça…

Piqué est certain que le FC Barcelone est innocent

« Nous ne savions pas que le club avait payé cet homme. Les joueurs, surtout ceux d'entre nous qui sont ici depuis plus longtemps, connaissent déjà les arbitres, mais il est bon pour les entraîneurs, surtout ceux qui viennent de l'extérieur, d'avoir ces rapports. En tant que joueur, je ne sais pas si c'était le travail de cet homme. Je mettrais ma main au feu que le Barça n'a pas acheté d'arbitres. Si vous voulez acheter un arbitre, c'est très facile, vous le rencontrez et vous lui donnez une enveloppe » a lâché Gérard Piqué, intimement convaincu que le FC Barcelone n’a rien à se reprocher dans cette affaire supposée de corruption. Un avis partagé par l’actuel président blaugrana, Joan Laporta qui s’en est pris lundi « aux crapules qui ternissent » le blason du Barça. « Ne croyez pas que je suis ému par faiblesse, je le suis parce que je veux vraiment affronter toutes les crapules qui ternissent notre blason » avait-il ajouté, convaincu que ses prédécesseurs n’ont pas commis l’erreur ultime d’acheter un ancien responsable des arbitres. Le club catalan reste donc sur sa défense d'origine, à savoir qu'elle a pu faire appel à des anciens arbitres pour du consulting ou des explications techniques sur l'arbitrage...