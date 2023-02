Corruption d'arbitre ? Laporta doit s'expliquer ou démissionner du Barça

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

L'affaire liée aux versements faits par le FC Barcelone au vice-président de la commission des arbitres, José Maria Enriquez Negreira, prend une ampleur incroyable. Alors que des clubs pensent que le Barça a acheté un ou des arbitres, le président de la Liga estime que Joan Laporta doit s'expliquer ou démissionner.

Sportivement, le FC Barcelone va mieux, mais le pire est peut-être à venir pour le club catalan pris dans les filets de ce que l’on appelle l’affaire Negreira. Coincé par le fisc espagnol, José Maria Enriquez Negreira, ancien arbitre et vice-président de la commission des arbitres, a touché près de 1,4 million d’euros de la part du club espagnol, mais il n’a pas été en mesure de présenter les fameux rapports qu’il est censé avoir fournis à Barcelone en échange de ces paiements. Ce lundi, le FC Séville a ouvert le feu en exigeant une enquête sérieuse sur cette affaire, car nombreux sont ceux qui pensent que José Maria Enriquez Negreira a tout simplement été corrompu. Et ce lundi soir, Javier Tebas, dont le franc-parler n’est plus à vanter, le PSG en faisant souvent les frais, a décidé que le Barça ne pouvait pas s’en tirer sans autre explication que tout cela appartenait au passé et avait été décidé par des dirigeants qui ne sont plus en place. Le Président de la Liga s’est donc fait nettement plus menaçant à l’encontre de Joan Laporta.

Le Barça doit collaborer avec la Liga, et vite

Caso Negreira: Tebas 'invita' a Laporta a dimitir "si no se explica bien"#LaLiga #FCBarcelonahttps://t.co/Qk0Y4qXFCY — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) February 20, 2023

Pour Javier Tebas, soit Joan Laporta s’explique sur cette affaire de manière très précise, soit il doit démissionner sans tarder de son poste de président du FC Barcelone. « Si Laporta doit démissionner ? S’il n’apporte pas des explications pour ces paiements, alors oui il doit partir. Dans la note que Barcelone a communiquée, il affirmait que tous les clubs de football l'avaient fait. Une chose est de travailler avec d’anciens arbitres, mais c’en est une autre lorsque ces arbitres sont au Comité technique des Arbitres. C'est une question que j'aimerais voir clarifier. Cela n’a pas duré trois saisons, c'est de nombreuses saisons (…) Je le dis depuis le début. Je veux plus d'informations et plus d’explications (…) Nous avons dénoncé City, la Juventus, le PSG devant l’UEFA et la FIFA lorsqu’il le fait... il est clair que nous devrons faire quelque chose si nous n’avons pas d’explication », a prévenu le président de la Liga.