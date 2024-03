Haaland au Barça, la trahison ultime est en marche

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça fait face à des problèmes économiques importants depuis quelques années. Cependant, l'optimisme est grand pour l'avenir.

A Barcelone, l'ère Bartomeu aura causé beaucoup de torts au club catalan. Joan Laporta essaye de changer la donne mais cela prendra du temps, surtout que la construction du nouveau stade prend de l'énergie et de l'argent. L'objectif est de limiter la casse au mercato mais aussi sportivement en s'appuyant notamment beaucoup sur la Masia. Si tout se passe comme prévu, le Barça pourra ensuite investir comme il le souhaite sur le marché des transferts. Et un objectif a été qualifié de majeur pour remplacer Robert Lewandowski : Erling Haaland ! Le Norvégien, bien installé à Manchester City et qui rêve du Real Madrid, pourrait finalement être détourné par l'ogre barcelonais.

Haaland, le Barça va tenter le coup

Selon la presse anglaise et espagnole, Haaland lie grandement son avenir à celui de Pep Guardiola. Ce dernier est encore sous contrat avec les champions d'Angleterre jusqu'en 2025. Cette année est vue pour le Norvégien comme celle où il devra partir des Skyblues. Le Real Madrid est son objectif mais la Casa Blanca va déjà recruter Kylian Mbappé. De ce fait, le Barça croit en ses chances de pouvoir le séduire à l'été 2025. C'est du moins ce qu'affirme Mundo Deportivo, qui précise que la venue de l'attaquant de City sera possible grâce aux revenus du nouveau stade. Reste à savoir si Haaland sera réceptif mais en tout cas, la perspective de voir l'ancien de Dortmund en Catalogne a de quoi séduire. Il pourrait être le principal rival de Mbappé au Real Madrid. De quoi rendre nostalgique sur une certaine période Leo Messi-Cristiano Ronaldo... Avant cela, le Barça devra pérenniser ses finances mais aussi ses résultats sportifs. Manchester City, lui, sait qu'il sera attaqué de partout dans un peu plus d'un an...