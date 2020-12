Barça : Enfin, Messi brise le silence

Dans : Liga.

Lionel Messi a décidé de parler de sa situation au FC Barcelone, lui qui n'avait pas évoqué cela depuis cet été.

Sur ce sujet, sa situation n’y change rien, Lionel Messi a toujours été très discret dans les médias. Le numéro 10 du FC Barcelone n’est pas du genre à se présenter en conférence de presse ou devant les micros entre les matchs, et avait simplement effectué un entretien cet été pour mettre fin aux spéculations sur son compte, et annoncer qu’il n’avait pas d’autre choix que de rester en Catalogne. A l’heure où les rumeurs courent sur une éventuelle négociation avec le PSG ou Manchester City pour la saison prochaine, La Pulga a tenu à faire savoir quelle était sa préoccupation actuelle. Il s’agit du jeu, de son équipe, et des résultats qu’il faut améliorer très rapidement pour éviter de connaître une saison catastrophique.

« La vérité est qu'aujourd'hui je vais bien. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment cet été. C'était avant. Ce qui s'est passé avant l'été, la façon dont la saison s'est terminée et tout ça... Ensuite, j'ai un peu traîné au début de la saison. Mais aujourd'hui, je vais bien et j'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend. Je suis excité. Je sais que le club traverse une période difficile et que tout est difficile autour de Barcelone, mais je suis impatient », a confié Lionel Messi au média catalan RAC1, histoire de faire comprendre qu’il y avait des matchs à jouer et qu’il fallait désormais se concentrer absolument là-dessus. C’est ce que les socios souhaitent avant tout à l’heure actuelle, sachant que le FC Barcelone est à la peine en championnat, et pas vraiment en position de force avant d’affronter le PSG en Ligue des Champions.