Barça: Depay out, Lionel Messi n'en veut pas

Dans : Liga.

Pour prolonger au Barça, Lionel Messi ferait pression pour que Ronald Koeman change ses priorités offensives lors du prochain mercato.

Malgré une défaite face au Real Madrid lors du Clasico samedi soir, le Barça va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Contesté en début de saison, Ronald Koeman est parvenu à redresser l'équipe grâce à un changement tactique audacieux, qui a notamment permis à Ousmane Dembélé de revenir au premier plan. De quoi convaincre Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain et dont le départ semblait quasiment acté, de finalement rester ? Si l'idée pouvait paraître totalement impensable il y a encore quelques semaines, la donne a changé. L'Argentin se sent mieux aujourd'hui, à tel point qu'il se permettrait même d'influer sur la stratégie du club en vue du prochain mercato. Et c'est le lyonnais Memphis Depay qui pourrait en faire les frais.

Aguëro plutôt que Depay

D'après les informations de Don Balon, Lionel Messi ferait pression sur sa direction pour obtenir la signature de Sergio Aguëro plutôt que celle de Memphis Depay. Le joueur de l'OL est pourtant la priorité de Ronald Koeman. L'été dernier déjà, l'attaquant était tout proche de rejoindre le Barça, mais Ousmane Dembélé avait fait capoter le deal en refusant de partir en prêt à Manchester United lors du dernier jour du mercato. Convaincu que son compatriote apportera un réel plus à l'effectif, Koeman compte bien revenir à la charge lors du prochain mercato, d'autant plus que Depay sera libre dès le 1er juillet. Mais alors que tous les voyants semblent au vert, il se pourrait bien que Lionel Messi mette des bâtons dans les roues à son entraîneur. En effet, l'Argentin milite lui pour la venue de Sergio Aguëro, son grand ami qui a officialisé son départ de Manchester City en fin de saison. Joan Laporta, nouveau président du Barça, risque bien d'avoir un choix difficile à assumer. Si les deux attaquants seront libres, les Catalans ne peuvent pas se permettre d'assumer les deux salaires. À 27 ans contre bientôt 33, Memphis Depay possède l'avantage de la jeunesse. Mais dans l'espoir d'obtenir la prolongation de Lionel Messi, le Barça pourrait accéder aux exigences de son capitaine. Au grand dam de Ronald Koeman.