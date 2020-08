Barça : Cette critique inacceptable de Koeman a fait exploser Messi !

Dans : Liga.

Déterminé à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi a communiqué sa décision aux dirigeants à la suite d’un entretien avec le nouvel entraîneur Ronald Koeman. Une petite phrase du Néerlandais a en effet provoqué la colère de l’attaquant.

On a désormais dépassé le stade des simples rumeurs. Cette fois c’est sûr, Lionel Messi envisage bel et bien de quitter le FC Barcelone avant la fin du mercato estival. L’attaquant de 33 ans, via ses représentants, a officiellement annoncé sa décision à la direction. Il faut dire que cela commençait à faire beaucoup pour l’Argentin. Rappelons que le sextuple Ballon d’Or pensait déjà à un départ en raison du déclin du Barça ces dernières saisons.

Le capitaine barcelonais a forcément mal vécu les fiascos en Ligue des Champions, et notamment la récente déroute contre le Bayern Munich (8-2) dans le « Final 8 » à Lisbonne. Et pour ne rien arranger, Messi constate que le club catalan n’est toujours pas en mesure de renforcer l’équipe, lui qui réclamait le retour de son ami Neymar, parti au Paris Saint-Germain en 2017. Puis la goutte d’eau est venue lors de son entretien avec Ronald Koeman.

La petite phrase de Koeman

En effet, le quotidien argentin Olé affirme qu’une petite phrase du nouvel entraîneur du Barça est particulièrement mal passée auprès de son interlocuteur. « Les privilèges sont terminés. Je vais être inflexible, il faut penser à l’équipe », aurait lâché le Néerlandais, en laissant clairement entendre que Messi bénéficiait de passe-droits qui nuisent au collectif. C’est aussi au cours de cette discussion que Koeman lui aurait annoncé que son ami Luis Suarez n’était plus désiré. C’en était trop pour le Blaugrana…